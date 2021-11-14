Ноябрьское полнолуние 2021 совпадет с затмением: кому оно принесет удачу, а кому - беды
Последнее полнолуние 2021 года произойдет 19 декабря в 11:02 по киевскому времени. Особенность этого события в том, что оно совпадет с лунным затмением, которое также начнется в 11:00. В чем особенность этого периода, кому он может принести выгоду, а кому проблемы и неудачи - читайте ниже в нашем материале.
Об этом Lite рассказала известный астролог Арина Атуровна.
По словам эксперта, в период затмения душа человека становится наиболее уязвимой, так как чувства обретают мягкость, нежность и всепрощение.
"В эти моменты эстетическое восприятие будет максимально утонченным, но при этом наблюдается стремление к изысканности гастрономических потребностей. Человек становится слегка ленивым и заторможенным, окружающий мир воспринимается им будто в радужном свете", - говорит астролог.
В это время может захотеться испытать небольшие радости жизни, но при этом сделать так, чтобы окружение стало более уютным, комфортным и красивым.
"У многих возникает желание нарисовать шедевральную картину, поиграть на фортепиано, посадить красивый цветок в саду или просто убраться в комнате", - говорит Арина.
При этом меланхолия будет отлично сочетаться с меркантильностью, поэтому риск потратить много денег невысок.
Чего следует опасаться
Тем, кто следит за питанием, рекомендуется употреблять экологически чистые, свежие продукты, но диет, детоксов и всяческого голодания лучше избегать.
В сфере личных отношений может возникать строптивость, апатичность, так как в это время возрастает обидчивость. А подозрительность и недоверчивость может только усугублять этот момент. Постарайтесь сдерживаться.
Удача будет сопутствовать в делах, связанных с:
- финансовым направлением - это открытие счетов в банке, взятие депозитов, погашение кредитов, приумножение денежных средств и прочие подобные операции;
- начинаниями в бизнесе - создание бизнес-плана, заключение договоров, предложения по поводу решения важных для вашей деятельности методов;
- продажей и покупкой впрок продуктов и вещей, предназначаемых для использования в будущем;
- помолвкой, предложением руки и сердца, свадьбой и другими событиями - именно этот период обещает долгие и стабильные отношения в паре;
- посадкой зеленой растительности - деревьев, цветов, газонов.
Кто сможет увидеть лунное затмение
Эксперты говорят, что это частичное затмение будет видно в Австралии и Тихом океане, Восточной Азии, Северной и Южной Америке. Конечно же его можно будет наблюдать онлайн при желании.
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