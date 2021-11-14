Избавьтесь от агрессии и станьте свободными: гороскоп для всех знаков Зодиака с 15 по 21 ноября

Гороскоп на ноябрь говорит о том, что последний месяц осени принесет много хлопот и различных сложных ситуаций. Достигнуть взаимопонимания будет сложнее, а задачи будут порой просто неподъемными.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 15 по 21 ноября. Об этом информирует Lunday.

Овен

Середина месяца принесет много положительных изменений, которые коснутся разных сфер жизни. Начало недели порадует успехами в работе и финансами – могут вернуть старый долг. В середине недели сосредоточьтесь на карьере. А вот на выходных звезды обещают необычную и очень важную встречу, которая повлияет на будущее.

Телец

На этой недели вы сможете насладиться душевным покоем, любимыми делами и общением с приятными людьми. Самым продуктивным периодом станут дни со среды до пятницы. Полнолуние добавит вам решительности, убедительности и возможностью разумно рисковать – воспользуйтесь этими подарками. На выходных вас пригласят в гости – не отказывайтесь.

Близнецы

Энергия и идеи вас будут переполнять в понедельник и вторник. Научитесь различать, где у вас реальные мечты, а где – жажда авантюризма. Прислушайтесь к советам мудрых и опытных людей. На работе все будет по плану, а вот в личной жизни вас охватит романтика. Даже если вы давно в браке. На выходных ожидается неожиданный визит приятного человека.

Рак

Начало недели принесет много хлопот в доме. Задачи давно накапливались и теперь предстоит их решить. Возможны трудности в общении с близкими. С середины недели ситуация может кардинально поменяться и до вечера пятницы все будет складываться замечательно. Тем, кто находится в поиске работы – непременно повезет. На выходных вас потянет на развлечения, и вы вместе с друзьями отлично проведете время.

Лев

Львов ожидает насыщенный период во всех отношениях. Понедельник и вторник будут плодотворными на работе, могут быть заключены удачные договора. В остальные дни будьте осторожны, так как из-за вашей властности и деспотизма могут быть конфликты и трудности в личной жизни. 20 и 21 ноября обратите внимание на неожиданное предложение – оно поможет повысить доходы.

Дева

Середина ноября принесет не самый удачный период в финансовом плане. Стоит подумать о смене работы или поиске дополнительного заработка. Приступайте к изучению новых предложений в середине недели, так как первые дни вы будете раздражительны и агрессивны. В среду вам может улыбнуться удача. В конце недели появится шанс хорошенько отдохнуть.

Весы

Будьте активны с понедельника, и удача не заставит себя ждать долго. К четвергу стоит сбавить обороты и не проявлять излишнюю инициативу – все будет идти как надо без ваших усилий. Оставайтесь оптимистом и просто радуйтесь жизни. Выходные посвятите любимому человеку.

Скорпион

Накануне полнолуния вас одолеет пессимизм и лень. Жизненный тонус начнет снижаться уже со среды, и до пятницы ваше настроение будет не на высоте. Уделите внимание своему здоровью – займитесь хотя бы профилактикой простуд. На выходных найдите себе занятие по душе – почитайте книгу или погуляйте в парке.

Стрелец

Успех в карьере на этой неделе будет обеспечен, если вы проявите себя с понедельника с лучшей стороны. Придерживайтесь выбранной стратегии поведения, чтобы не спугнуть удачу. Вторая половина недели будет спокойной во всех сферах жизни. В конце недели не злоупотребляйте алкоголем. Трудности он все равно не уберет, а вот здоровье испортит. Для повышения настроения пообщайтесь с приятными людьми.

Козерог

На работе могут возникнуть трудности. Во вторник возможно ухудшение самочувствия. Но уже в среду станет намного легче, и вы сможете произвести впечатление на работодателей, партнеров или клиентов. Ближе к выходным будьте внимательны – возможно приятное знакомство. Выходные посвятите размеренному отдыху с людьми из близкого окружения.

Водолей

Неделя будет похожа на американские горки – хорошие события будут чередоваться с неприятностями. В понедельник придут новости издалека, потом ожидается испытание на моральную твердость. В пятницу придется сделать непростой выбор, и ошибка может принести в будущем неприятности. В субботу и воскресенье Луна подарит хорошее настроение и любовный флирт.

Рыбы

Начало недели будет спокойным и даже скучным, а вот уже со среды ситуация кардинально поменяется. Звезды пророчат знакомство с интересным человеком, который сыграет в вашей жизни в будущем очень важную роль. На выходных снова энергия пойдет на спад. Возможна осенняя хандра или ухудшение самочувствия. Не падайте духом, это временное состояние.