Встречайте новое лицо нового RENAULT KADJAR

Один из трендов современности - разделение мира на реальный и виртуальный, граница между которыми постепенно стирается. Бренд Renault совместно с агентством Publicis Conseil впервые в автомобильной истории рискнули объединить виртуальное и реальное путем создания виртуального персонажа, который стал главным лицом нового Renault Kadjar.

Для рекламной кампании нового Renault Kadjar бренд Renault создал собственного виртуального амбассадора - девушку по имени Лив, которая объединяет сгенерированные компьютером образы, чтобы стать ближе к реальному миру благодаря интересному, насыщенному опыту управления новым Renault Kadjar.

Виртуальный амбассадор Renault Kadjar - девушка по имени Лив

Сегодня у каждого из нас есть виртуальная жизнь в социальных сетях и реальная жизнь. Человек в среднем проводит в социальных сетях около 2 часов и почти 6 в Интернете в общем (согласно данным Digital in 2018 Global Overview, We Are Social). Однако все большую популярность приобретает тенденция возврата к реальным отношениям, которые демонстрируют нашу истинную сущность. Это доказывает космическая скорость, с которой распространяется общение в социальных сетях, ведь нам хочется поделиться настоящими событиями с виртуальным миром.

"Это суть деятельности Renault. Мы всегда создавали автомобиль для реальных потребностей людей и улучшения их жизни и расширения границ ... "Жажда к жизни" - наш девиз, и мы его демонстрируем. Вот почему мы решили запустить новый кроссовер Renault Kadjar с использованием инноваций. А что может быть лучше, чем, когда за его рулем окажется виртуальный амбассадор, который реально покажет нам опыт управления?" - замечает Гелль Лё Груек, директор по маркетинговым коммуникациям Renault в Европе.

Новый Renault Kadjar - это кроссовер, который воплощает суть бренда Renault: создание автомобилей для реальных людей и реальных путешествий. Он имеет все необходимые характеристики: яркий дизайн, просторный и комфортный салон, бензиновые и дизельные двигатели для большего удовольствия от поездки, передний и полный приводы.

В рекламной кампании нового Renault Kadjar, которая стартует в Украине с 1 апреля, впервые в автомобильной индустрии появится виртуальный амбассадор Лив, которой предстоит управлять настоящим кроссовером в реальной жизни.

Запуская собственного виртуального амбассадора, Renault хочет продемонстрировать реальность ощущений за рулем нового Renault Kadjar, и, хотя Лив - искусственно созданный образ, ее опыт вдохновляет своей бесспорной реальностью.

Во время управления новым Renault Kadjar Лив постепенно оживает, все больше превращаясь в человека и, в конце концов, становясь им.

Три вопроса к виртуальному амбассадору Лив

Кто ты?

"Привет, меня зовут Лив. Я виртуальный персонаж, тщательно созданный компанией Renault, чтобы научить меня эмоций. Я не знаю, сколько мне лет, и об этом лучше не говорить. Думаю, я все больше восхищаюсь путешествиями. Недавно я это поняла. Благодаря своей виртуальности я имею полное представление о мире! Но в конце концов чего стоит это знание без опыта?"

Почему тебя назвали Лив?

"Потому что это красиво! Разве не так? Лив означает "жизнь". Суть Renault - "Страсть к жизни" ("Passion for life"), эта идея во всем, что создает этот бренд. Поэтому Renault Kadjar - это совершенный автомобиль для такой жизни, спутник во все уголки мира ... Вполне естественно, что я тоже переняла этот дух. По крайней мере мне так объяснили. Другие говорят, что мое имя означает "защита", поэтому не удивительно, что именно я представляю этот кроссовер"

Это твоя первая рекламная кампания?

"Да, первая! Я считаю, что мне очень повезло. Я и понятия не имела, что смогу столько всего почувствовать! А все эти люди, которые заботились обо мне и интересовались мной ... Это так мило! Больше обо мне вы можете увидеть на видео"

Новый Renault Kadjar. Рушай за покликом життя!

4-й год подряд бренд RENAULT занимает 1-ое место на автомобильном рынке Украины. Компания Renault в Украине занимает лидирующие позиции благодаря широкому модельному ряду, конкурентным ценам, собственной программе кредитования Renault Финанс и квалифицированной дилерской сети.

О Groupe Renault

Groupe Renault производит автомобили с 1898 года. Сегодня это транснациональная группа, которая объединяет несколько марок, которая продала почти 3880000 автомобилей в 134 странах в 2018 году. Группа имеет 36 производственных площадок, 12 700 точек продаж и более 180 000 сотрудников.

Для того, чтобы отвечать серьезным технологическим требованиям будущего и продолжать свою стратегию прибыльного роста, Группа сосредотачивается на международном росте и обеспечении взаимодополняемости пяти своих марок (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine и LADA), развития электрического транспорта и сотрудничества с Nissan и Mitsubishi. Вернувшись в Formula-1 со своей заводской командой и активно участвуя в Formula-E, Renault демонстрирует, что считает автоспорт важным фактором развития инноваций и расширения узнаваемости марки.