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"Волчье" полнолуние в январе 2022 перевернет жизнь этих знаков Зодиака с ног на голову

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Вторник 18 января 2022 06:00
"Волчье" полнолуние в январе 2022 перевернет жизнь этих знаков Зодиака с ног на голову Фото: Гороскоп на январь 2022 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на январь 2022 расскажет про четыре знака Зодиака, которым первое в этом году полнолуние, называемое "волчьим", может подарить судьбоносные перемены в жизни.

Не исключено, что эти счастливчики смогут найти ответ на давно волнующие вопросы, или же принять важные жизненные решения.

Об этом пишет 1001goroskop.

Пик полнолуния - 18 января в 01:51 по киевскому времени.

Телец

Вам в голову придет масса блестящих идей, которые потребуют своего воплощения. Вы можете затеять, как мелкие проекты - генеральную уборку или покупку предметов быта, так и более серьезные вроде перестановки мебели или даже ремонта. Главное: вам точно захочется перемен!

Рак

Если вы посвятите этот день мыслям о том, как улучшить материальное положение, то произведете на свет отличный план, который поможет вам неплохо заработать. Планирование отпуска, ремонта, любых крупных покупок поможет Раку не прогадать.

Скорпион

В этот день вы сможете все аккуратно разложить по полочкам. Неважно, о чем идет речь, - о крупном событии в его жизни, диете, отпуске или вечеринке. Спланировав завтра любое действие заранее, Скорпион обречет его на успех!

Рыбы

Этот день предоставляет Рыбам шанс собрать информацию по какому-то вопросу, услышать ценный совет или отличную идею. В дальнейшем все это может им пригодиться, поэтому вам не стоит отвлекать внимание окружающих на себя. Наоборот, будьте внимательны сами: учитесь, слушайте, запоминайте.

Ранее мы писали, что нельзя делать во время январского волчьего полнолуния, почему оно так называется, и кому принесет удачу.

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