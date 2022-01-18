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"Вовча" повня в січні 2022 переверне життя цих знаків Зодіаку з ніг на голову

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Вівторок 18 січня 2022 06:00
"Вовча" повня в січні 2022 переверне життя цих знаків Зодіаку з ніг на голову Фото: Гороскоп на січень 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на січень 2022 розповість про чотири знаки Зодіаку, яким перша в цьому році повня, звана "вовчою", може подарувати доленосні зміни в житті.

Не виключено, що ці щасливчики зможуть знайти відповідь на давно хвилюючі питання, або ж прийняти важливі життєві рішення.

Про це пише 1001goroskop.

Пік повного Місяця - 18 січня о 01:51 за київським часом.

Телець

Вам в голову прийде маса блискучих ідей, які потребуватимуть свого втілення. Ви можете затіяти, як дрібні проекти - генеральне прибирання або покупку предметів побуту. Так і більш серйозні типу перестановки меблів або навіть ремонту. Головне: вам точно захочеться змін!

Рак

Якщо ви присвятите цей день думкам про те, як поліпшити матеріальне становище, то "намалюєте" відмінний план, який допоможе вам непогано заробити. Планування відпустки, ремонту, будь-яких великих покупок допоможе Раку не прогадати.

Скорпіон

У цей день ви зможете все акуратно розкласти по поличках. Неважливо, про що йде мова, - про велику подію в його житті, дієту, відпустку або вечірку. Спланувавши завтра будь-яку дію заздалегідь, Скорпіон прирече її на успіх!

Риби

Цей день надає Рибам шанс зібрати інформацію з якогось питання, почути цінну пораду або відмінну ідею. Надалі все це може їм стати в нагоді, тому вам не варто відволікати увагу оточуючих на себе. Навпаки, будьте уважні самі: вчіться, слухайте, запам'ятовуйте.

Раніше ми писали, що не можна робити під час січневої вовчої повні, чому вона так називається, і кому принесе удачу.

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