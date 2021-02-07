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Внучка президента Украины удивит появлением на ТВ-шоу: очень волновалась 

Автор: Светлана Мащенко

7 февраля в 21:00 на 1+1 выйдет третий эпизод шоу Голос країни 11. На главной вокальной сцене страны попробует свои силы внучка экс-президента Украины Доминика Ющенко. Девушка споет известный на весь мир хит группы KAZKA под названием "Плакала".

О своем решении прийти на Голос країни девушка рассказала в эфире утреннего шоу "Сніданок с 1+1".

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"В один момент я поняла, что надо собрать все свои силы и идти к цели, осуществлять свои мечты. Я очень волновалась, для меня было неожиданным то, что родные не могли прийти поддержать меня в съемочном павильоне, ведь группы поддержки в этом году включались в онлайне. Я была один на один со своими страхами. Но я считаю, что это нормально, когда артист волнуется перед выходом на сцену", - поделилась Доминика переживаниями накануне выступления.

Доминика Ющенко на шоу Голос країни (фото: пресс-служба)

Интересно, что 20-летняя внучка Ющенко решила сделать сюрприз своему дедушке, и он не знал о выступлении своей внучки на "слепых прослушиваниях".

"Дедушка еще ничего не знает, это будет сюрприз для него", - рассказала Доминика и добавила, что семья и Виктор Андреевич никогда не навязывали ей своего мнения в выборе профессии и всегда поддерживали во всех начинаниях.

Доминика Ющенко в "Сніданку з 1+1"

Ранее мы писали, что Тина Кароль и Надя Дорофеева устроили битву за бывшего парня певицы Мишель Андраде.

Также сообщалось, что на шоу вернется Дан Балан, правда, не до конца понятно в каком качестве.

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