Владимир Остапчук показал новорожденного сына

Ведущий шоу "Маска" на канале "Украина" Владимир Остапчук порадовал своих подписчиков архивным видео, на котором видно его новорожденного сына Эвана.

Данное видео популярный украинский телеведущий опубликовал в Instagram-stories. На нем он лежит на кровати, а двухдневный сын уютно устроился на груди отца и спит.

"Эвану тут два дня", - прокомментировал видео Остапчук.

Стоит отметить, что у телеведущего от первого брака с Еленой Войченко родилось двое детей: дочь Эмилия 2013 года рождения и сын Эван-Александр, который появился на свет в 2018 году.

Вместе с первой супругой Владимир Остапчук прожил 13 лет (с 2007 по 2020 год). В октябре 2020 года он женился на Кристине Горняк, с которой пока у них детей нет.

Напомним, Владимир Остапчук отправился на недолгий отдых в Буковель, который называет "украинским Куршавелем". По словам телеведущего, много времени на отдых у него не было, но за три дня он успел восхитительно отдохнуть.

Для жилья они с женой выбрали новый тусовочный отель, который открылся месяц назад.

Ранее на шоу "Маска" Остапчук появился в образе кумира миллионов. Он примерял костюм героя комиксов, всемирно известного борца со злом Супермена.

К слову, Супермен - это лишь первый из десяти звездных героев из мирового кинематографа, в которые перевоплотится Остапчук.