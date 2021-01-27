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Владимир Остапчук с женой мотнули в "украинский Куршавель": было всего три дня

Буковель, Среда 27 января 2021 11:29
Владимир Остапчук с женой мотнули в "украинский Куршавель": было всего три дня
Владимир Остапчук рассказал об отдыхе в Буковеле (фото: facebook com vostapchuk2)
Автор: Людмила Жукова

Ведущий шоу "Маска" на канале "Украина" Владимир Остапчук отправился на недолгий отдых в Буковель. Сам шоумен называет это место "украинским Куршавелем". По словам Остапчука, у него было всего три дня и провел он их просто восхитительно.

О своей поездке в Буковель телезвезда рассказал на страничке в Instagram.

"У меня было 3 свободных дня, Вова собрал лыжный костюм/жену/чемодан и мотнул в украинский Куршавель. Во-первых, я безумно рад, как развивается Буковель: все больше крутых мест, лучше сервис, новые рестораны и бары.Да-да, тут мы не увидели локдауна. В ресторанах битком людей (может, это уже отдельная экономическая зона", - поделился впечатлениями Остапчук.

Также шоумен рассказал, что останавливался в тусовочном отеле, где ему очень понравилось.

"Отель выбрали тусовочный, новый (открылся месяц назад), и очень стильный.
Даже на завтраках играла музыка как на Миконосе. Говорят, на следующей неделе отель полностью заселят сноубордисты для покатушек", - отметил Владимир.

Владимир Остапчук с женой мотнули в &quot;украинский Куршавель&quot;: было всего три дняВладимир Остапчук похвастался отдыхом в Буковеле (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Как мы сообщали ранее, Владимир Остапчук рассказал о семейной жизни, брендовых подарках и отношениях с бывшей.

Напомним, ранее Владимир Остапчук рассказал, как применять юмор в семейных отношениях.

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