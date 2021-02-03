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Владимир Остапчук показал новорожденного сына

Среда 03 февраля 2021 20:40
Владимир Остапчук показал новорожденного сына
Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Роман Мирончук

Ведущий шоу "Маска" на канале "Украина" Владимир Остапчук порадовал своих подписчиков архивным видео, на котором видно его новорожденного сына Эвана.

Данное видео популярный украинский телеведущий опубликовал в Instagram-stories. На нем он лежит на кровати, а двухдневный сын уютно устроился на груди отца и спит.

"Эвану тут два дня", - прокомментировал видео Остапчук.

Стоит отметить, что у телеведущего от первого брака с Еленой Войченко родилось двое детей: дочь Эмилия 2013 года рождения и сын Эван-Александр, который появился на свет в 2018 году.

Вместе с первой супругой Владимир Остапчук прожил 13 лет (с 2007 по 2020 год). В октябре 2020 года он женился на Кристине Горняк, с которой пока у них детей нет.

Напомним, Владимир Остапчук отправился на недолгий отдых в Буковель, который называет "украинским Куршавелем". По словам телеведущего, много времени на отдых у него не было, но за три дня он успел восхитительно отдохнуть.

Для жилья они с женой выбрали новый тусовочный отель, который открылся месяц назад.

Ранее на шоу "Маска" Остапчук появился в образе кумира миллионов. Он примерял костюм героя комиксов, всемирно известного борца со злом Супермена.

К слову, Супермен - это лишь первый из десяти звездных героев из мирового кинематографа, в которые перевоплотится Остапчук.

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