Володимир Остапчук показав новонародженого сина

Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Ведучий шоу "Маска" на каналі "Україна" Володимир Остапчук порадував своїх фоловерів архівним відео, на якому видно його новонародженого сина Евана.

Дане відео популярний український телеведучий опублікував в Instagram-stories. На ньому він лежить на ліжку, а дводенний син затишно влаштувався на грудях батька і спить.

"Евану тут два дні", - прокоментував відео Остапчук.

Варто зазначити, що у телеведучого від першого шлюбу з Оленою Войченко народилося двоє дітей: дочка Емілія 2013 року народження та син Еван-Олександр, який з'явився на світ у 2018 році.

Разом з першою дружиною Володимир Остапчук прожив 13 років (з 2007 по 2020 рік). У жовтні 2020 року він одружився з Христиною Горняк, з якою поки у них дітей немає.

Нагадаємо, Володимир Остапчук відправився на недовгий відпочинок в Буковель, який називає "українським Куршавелем". За словами телеведучого, багато часу на відпочинок у нього не було, але за три дні він встиг чудово відпочити.

Для житла вони з дружиною обрали новий тусовочний готель, який відкрився місяць тому.

Раніше на шоу "Маска" Остапчук з'явився в образі кумира мільйонів. Він приміряв костюм героя коміксів, всесвітньо відомого борця зі злом Супермена.

До речі, Супермен - це лише перший з десяти зоряних героїв світового кінематографа, в які перевтілиться Остапчук.