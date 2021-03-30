Владимир Остапчук рассказал о горе в семье: успел попрощаться

Также Остапчук отметил, что успел повидаться с родным человеком на прошлой неделе.

"Поехал в Умань. Бабушки не стало. Успел на прошлой неделе попрощаться..." - говорится в публикации

Владимир Остапчук рассказал о смерти бабушки (фото: instagram.com/stories/vova_ostapchuk)

Напомним, что недавно Владимир рассказывал в сети о том, что бабушка перенесла инсульт, при этом упала и разбила голову.

После происшествия родители Владимира забрали ее к себе в Умань, чтобы ухаживать. Телеведущий тогда также приезжал и виделся с ней.