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Владимир Остапчук рассказал о горе в семье: успел попрощаться

Автор: Владимир Костырин

Владимир Остапчук поделился горькой новостью о смерти бабушки Ольги, которая скончалась в возрасте 95 лет. Телеведущий теперь отправился на свою малую родину - в город Умань.

Об этом шоумен 30 марта написал в своем Instagram в stories.

Также Остапчук отметил, что успел повидаться с родным человеком на прошлой неделе.

"Поехал в Умань. Бабушки не стало. Успел на прошлой неделе попрощаться..." - говорится в публикации

Владимир Остапчук рассказал о смерти бабушки (фото: instagram.com/stories/vova_ostapchuk)

Напомним, что недавно Владимир рассказывал в сети о том, что бабушка перенесла инсульт, при этом упала и разбила голову.

После происшествия родители Владимира забрали ее к себе в Умань, чтобы ухаживать. Телеведущий тогда также приезжал и виделся с ней.

Ранее мы писали о том, что Владимир Остапчук растрогал нежным фото с сыном-именинником Эваном-Александром, котором исполнилось три годика.

Напомним также, что недавно Владимир Остапчук сделал признание о книгах и назвал произведения, которые перевернули его жизнь.

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Новости Украины Владимир Остапчук
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