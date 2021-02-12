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Владимир Остапчук сделал признание о книгах и назвал произведения, которые перевернули его жизнь

Новина українською → Пятница 12 февраля 2021 09:55
Владимир Остапчук сделал признание о книгах и назвал произведения, которые перевернули его жизнь Владимир Остапчук (Фото: facebook.com/vostapchuk)
Автор: Анна Шиканова

Шоумен Владимир Остапчук, который отправился отдыхать на Мальдивы со своей женой, сделал неожиданное признание о книгах. Он откровенно рассказал о том, что любит читать с детства и вырос в литературной семье.

Какие книги произвели на него впечатление, и кто оказал на него влияние в юном возрасте, Остапчук рассказал на своей странице в Instagram.

"Я обожаю читать. Моя бабушка была директором библиотеки в университете, дядя писателем, в моей комнате всегда было полно книг и, наверное, логично, что с самого детства я обожаю книги: вид, запах, и все что с ними связано. У меня неоднократно спрашивают, что бы я посоветовал прочитать. Держите то, что перевернет вашу жизнь так же, как когда-то мою", - написал шоумен и перечислил свой топ-книг.

  • Айн Рэнд. И даже не из-за "Источника", а потому что это очень красивый̆ слог и почти запойное чтение.
  • Набоков. Я, мягко говоря, офигел, когда прочитал его "Защиту Лужина" или "Лолиту". Это просто мегамозг. Там такие обороты, такие сравнения, что я не спал 3 ночи, пока не дочитал "Приглашение на казнь".
  • Хемингуэй̆. Обожаю его хлесткий̆ язык, мужской̆ характер, жесткий̆ стиль. Чем-то похож на Сэлинджера, но все же - если хотите воспитать в детях или себе мужчину – "Недолгое счастье Френсиса Макомбера", хотите влюбиться в жизнь – "Праздник, который̆ всегда с тобой̆".
  • Чехов. Весь. Даже не спрашивайте почему.
  • Малколм Гладуэлл, Юваль Харари, Нассим Талеб - правда, давно уже читаю нон-фикшн и вам рекомендую в оригинале.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Остапчук отрастил косу и нарядился в женское платье.

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