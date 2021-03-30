Володимир Остапчук розповів про горе в родині: встиг попрощатися

Також Остапчук зазначив, що встиг побачитися з рідною людиною минулого тижня.

"Поїхав до Умані. Бабусі не стало. Встиг минулого тижня попрощатися..." - йдеться у публікації

Володимир Остапчук розповів про смерть бабусі (фото: instagram.com/stories/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, що нещодавно Володимир розповідав в мережі про те, що бабуся перенесла інсульт, при цьому впала і розбила голову.

Після події батьки Володимира забрали її до себе в Умань, щоб доглядати. Телеведучий тоді також приїжджав і бачився з нею.