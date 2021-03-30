RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Володимир Остапчук розповів про горе в родині: встиг попрощатися

Автор: Володимир Костирін

Володимир Остапчук поділився гіркою новиною про смерть бабусі Ольги, яка померла у віці 95 років. Телеведучий тепер вирушив на свою малу батьківщину - в місто Умань.

Про це шоумен 30 березня написав у своєму Instagram в stories.

Також Остапчук зазначив, що встиг побачитися з рідною людиною минулого тижня.

"Поїхав до Умані. Бабусі не стало. Встиг минулого тижня попрощатися..." - йдеться у публікації

Володимир Остапчук розповів про смерть бабусі (фото: instagram.com/stories/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, що нещодавно Володимир розповідав в мережі про те, що бабуся перенесла інсульт, при цьому впала і розбила голову.

Після події батьки Володимира забрали її до себе в Умань, щоб доглядати. Телеведучий тоді також приїжджав і бачився з нею.

Раніше ми писали про те, що Володимир Остапчук зворушив ніжним фото з сином-іменинником Еваном-Олександром, якому виповнилося три рочки.

Нагадаємо також, що нещодавно Володимир Остапчук зробив зізнання про книги і назвав твори, які перевернули його життя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир Остапчук
Читайте також
Колишня дружина Остапчука знову викрила ведучого в обмані: 14 секунд для сторіс
Володимир Остапчук забракував індійську вакцину: я проти!
Прогноз погоди