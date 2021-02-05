Виктор Павлик высказался о скандалах между своими женами: я угождаю Богу

Виктор Павлик высказался о публичных скандалах, которые происходят между его нынешней и бывшей женой. В последнее время молодая супруга артиста Екатерина Репяхова не очень лестно высказывалась о третьей жене Павлика - Ларисе Созаевой, но последняя тоже не терпит молча.

Артист рассказал о том, что происходит между его бывшими женами на YouTube канале "Ужин с Дороти".

Музыкант не стесняется говорить, что в семье есть финансовые проблемы. Ведь в 2020-м году пандемия коронавируса лишила его заработка. Виктор даже признается, что Екатерина сейчас приносит деньги в семью. Девушка активно развивает свой блог, где много рассказывает о своей беременности.

Павлик говорит, что старается не реагировать на нелестные высказывания бывшей жены, которые она время от времени публично озвучивает в соцсетях.

"Я угождаю Богу, а не людям. Я стараюсь делать все так, чтобы быть чистым перед Всевышним. Остальное меня не интересует абсолютно, потому что если я делаю отсюда туда (показывает вверх), то все остальное автоматически как-то разрулится", - говорит Виктор.

Так, недавно Репяхова в одном из интервью заявила, что Ларисе пора самой о себе заботиться, ведь Виктор продолжает выплачивать кредит за квартиру многолетней давности. Созаева же ответила стихом "собака лает, караван идет".

Кроме того, Виктор Павлик подметил, что окружающие люди часто зацикливаются на негативных аспектов жизни. Артист признается, что не идеал, но старается идти с позитивом по жизни.

"Я где-то что-то одно плохое сделал, так все - я плохой. А то, что я сделал что-то хорошее в жизни, я в общем о жизни, то этого никто не помнит. Поэтому я стараюсь этого всего не читать, не анализировать, не воспринимать. А какой смысл? Что от этого изменится? И волосы дыбом, и седеть еще больше, или что? Итак уже хватает седины", - говорит артист.

Виктор Павлик высказался о скандалах между своими женами

Ранее мы писали, что Виктор Павлик признался, за чей счет живет.

Кроме того, артист рассекретил пол ребенка. Пара ждет мальчика, который должен родиться в июне 2021-го.