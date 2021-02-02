Виктор Павлик рассекретил пол будущего ребенка от четвертой жены

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

Виктор Павлик рассекретил пол будущего ребенка, которого ему родит в этом году молодая жена Екатерина Репяхова. Четвертый ребенок артиста должен появиться в июне, и они с 26-летней супругой мечтают, чтобы он родился в день рождения Кати - 13 июня.

В программе "Життя відомих людей" Павлик рассказал, что Екатерина ждет мальчика. И этой новости он очень рад, ведь не так давно признавался, что мечтает о наследнике. А вот Катя до того, как узнала пол ребенка, хотела девочку.

"Значит, это будет самый молодой Павлик! Это будет брат моих детей Саши и Кристины. И Павла - моего сына! Царство ему небесное. И это будет дядя моих внуков! Это очень интересно! Видите, как оно в жизни", - говорит певец.

Виктор Франкович говорит, что к воспитанию сына будет подходить крайне ответственно. Обещает меньше работать и больше времени проводить с семьей. В 55 лет он понял, что не хочет повторять ошибки, допущенные в молодости.

"Конечно, когда родится у нас ребенок с Катей, и это будет мальчик, конечно максимально будет вложено себя в него. Хочется уйти на тот свет с нормальной чистой душой, чтобы встретиться там с моим сыном. С Павликом. И не стыдно было ему смотреть там в глаза. Или обнять его. А я свято верю в то, что мы обязательно на том свете встретимся", - со слезами на глазах говорит Виктор.

Виктор Павлик рассекретил пол ребенка от Екатерины Репяховой

Напомним, что 26-летняя Екатерина Репяхова стала четвертой женой 55-летнего Виктора Павлика в мае 2020-го года. Девушка работала концертным директором артиста после знакомства с ним в ноябре 2015-го года.

Недавно пара объявила о беременности, Екатерина активно развивает свой блог и не стесняется показывать округлые формы в купальнике. Тем временем Виктор Павлик дает интервью, в одном из них он признался, что сейчас на жизнь зарабатывает в основном его молодая жена.