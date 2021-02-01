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Виктор Павлик рассказал, за чей счет живет: больше ничего не умею

Понедельник 01 февраля 2021 18:15
Виктор Павлик рассказал, за чей счет живет: больше ничего не умею
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Светлана Мащенко

Виктор Павлик рассказал о финансовых трудностях из-за пандемии, которая "съела" заработки музыканта на концертах. А поскольку он в своей жизни больше ничего не умеет, и не владеет никакими особыми материальными запасами, то сейчас хорошую "подпитку" дает его 26-летняя жена Екатерина Репяхова.

Девушка активно развивает свой блог и делает в этом большие успехи, говорит Павлик в интервью программе "Зірковий шлях", что выходит на канале "Україна".

"Я в своей жизни больше ничего не умею делать и ничего не делаю - никакой недвижимости, заводиков, магазинов, ресторанов, кроме как концертировать. Ну а концертов нет. Поэтому, грубо говоря, без работы. Слава Богу, что Катя развивается как блогер, набирает хорошо обороты. И это приносит какую-то копейку, за которую мы можем сейчас себе позволить жить", - признается Виктор Павлик.

Виктор Павлик рассказал, за чей счет живет

И правда, количество подписчиков Екатерины Репяховой увеличивается. Девушка активно рекламирует разные товары, при этом рассказывая о своей беременности.

Недавно она позировала в черном купальнике, девушка уже на пятом месяце беременности, но ее живота почти не видно.

Екатерина Репяхова стала четвертой женой Виктора Павлика. Они поженились в мае 2021-го, а познакомились в ноябре 2015-го. Тогда артист еще был женат на третьей жене Ларисе Созаевой. Между двумя женами Виктора недавно вспыхнул конфликт из-за финансов.

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