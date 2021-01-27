Виктор Павлик рассказал о пагубной привычке: попадал в больницу

Виктор Павлик (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Известный украинский артист Виктор Павлик откровенно рассказал о прошлом, потере сына, личных переживаниях и новой жизни с молодой женой, которая ждет ребенка.

Певец признался, что не всегда вел правильный образ жизни. Ранее он увлекался алкоголем. При этом с пагубной привычкой сам он справиться не мог, поэтому пришлось обращаться за помощью к специалистам. Об этом Павлик рассказал в интервью Натальи Валевской.

"Я позволял себе выпить любой алкоголь. Сначала это было весело, организм все воспринимал, все было хорошо. Однако впоследствии настал момент, когда мой организм начал отказываться от алкоголя. После того как я выпивал, было очень трудно отходить. Тогда случалось разное, в больницу тоже попадал. Я этого не скрываю. Тогда понял, что свое озеро я уже выпил", - рассказал артист.

Врачи ему говорили, что если он будет продолжать и дальше принимать алкоголь, то так долго не протянет. Проблемы со здоровьем заставили Виктора пересмотреть свой образ жизни.

Павлик признался, что серьезно занялся собой. Он уже не злоупотребляет алкоголем и придерживается здорового питания. По четвергам, по многолетней традиции он с друзьями ходит в баню, закаляется.

Артист также признался, что очень ждет появления на свет ребенка от своей молодой жены Екатерины Репяховой, которая находится на 20-й неделе беременности.

Виктор Павлик рассказал о проблемах с алкоголем (видео: YouTube)

Напомним, жена Виктора Павлика сделала личное признание о беременности.

Ранее Виктор Павлик впервые разоткровенничался о молодой жене и рассказал, что она была очень ревнивая.