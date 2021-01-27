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Меня накрыло страхом: жена Виктора Павлика сделала личное признание о беременности

Киев, Среда 27 января 2021 11:02
Меня накрыло страхом: жена Виктора Павлика сделала личное признание о беременности
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram)
Автор: Светлана Мащенко

Екатерина Репяхова, четвертая жена музыканта Виктора Павлика, находится на 20-й неделе беременности. Сейчас девушка чувствует себя хорошо, но она признается - были тяжелые времена.

На своей странице в Instagram Катя рассказала про свои эмоции, которые она испытывала, узнав, что в ней зарождается новая жизнь.

"Как только я узнала о том, что стану мамой, меня накрыла эйфория, потом страх. Особенно по вечерам, когда я ложилась спать. Мне становилось так страшно. А вдруг не справлюсь, вдруг буду плохой мамой. А потом нагрянул и токсикоз. Там уже было не до философствований. Было просто плохо", - разоткровенничалась девушка.

А вот со вторым триместром (14-27 неделя) появились энергия, силы, легкость и хорошее настроение. Вскоре девушка осознала свое материнство.

"После первых шевелений (их я почувствовала на 19 неделе) пришло полное осознание, что во мне новая жизнь, во мне целая Вселенная. Я безумно счастлива и духовно наполнена, на данном этапе жизни. Я смотрю на своего мужа каждый день и думаю, как же много всего изменилось за эти годы, как изменился он, как изменились мы", - добавила Катя.

Сейчас девушка продолжает активно работать, участвует в съемках, и не забывает про физическую активность. Недавно она поплавала в бассейне и показала свои округлившиеся формы в купальнике.

Меня накрыло страхом: жена Виктора Павлика сделала личное признание о беременности

Екатерина Репяхова занимается спортом (скрин: instagram.com/stories/repyahovakate)

Напомним, что в мае 2020-го Виктор Павлик и его концертный директор Екатерина Репяхова стали мужем и женой. Они познакомились в ноябре 2015-го, после чего закрутился бурный роман. Недавно пара объявила о беременности, но пол будущего малыша они пока не спешат называть.

Несколько дней назад Екатерина предъявила бывшей жене музыканта - Ларисе Созаевой, что Виктор вынужден ее содержать. Но экс-супруга не удержалась и резко ответила 26-летней девушке.

Ранее астролог также рассказала, что может связывать такую нестандартную пару, и как долго продлится их бак.

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Новости Украины Стиль жизни Виктор ПавликЕкатерина Репяхова

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