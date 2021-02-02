Віктор Павлік розсекретив стать майбутньої дитини від четвертої дружини

Катерина Репяхова і Віктор Павлік (фото: instagram.com/repyahovakate)

Віктор Павлік розсекретив стать майбутньої дитини, якого йому народить в цьому році молода дружина Катерина Репяхова. Четверта дитина артиста має з'явитися в червні, і вони з 26-річною дружиною мріють, щоб малюк народився в день народження Каті - 13 червня.

У програмі "Життя відомих людей" Павлік розповів, що Катерина чекає хлопчика. І цій новині він дуже радий, адже не так давно зізнавався, що мріє про спадкоємця. А от Катя до того, як дізналася стать дитини, хотіла дівчинку.

"Отже, це буде наймолодший Павлик! Це буде брат моїх дітей Саші та Христини. І Павла - мого сина! Царство йому небесне. І це буде дядько моїх онуків! Це дуже цікаво! Бачите, як воно в житті", - каже співак.

Віктор Франкович каже, що до виховання сина буде підходити вкрай відповідально. Обіцяє менше працювати і більше часу проводити з сім'єю. В 55 років він зрозумів, що не хоче повторювати помилки, допущені в молодості.

"Звичайно, коли народиться у нас дитина з Катею, і це буде хлопчик, звичайно максимально буде вкладено себе в нього. Хочеться піти на той світ з нормальною чистою душею, щоб зустрітися там з моїм сином. З Павликом. І не соромно було йому дивитися там в очі. Чи обійняти його. А я свято вірю в те, що ми обов'язково на тому світі зустрінемося", - зі сльозами на очах каже Віктор.

Віктор Павлік розсекретив стать дитини від Катерини Репяхової

Нагадаємо, що 26-річна Катерина Репяхова стала четвертою дружиною 55-річного Віктора Павліка у травні 2020-го року. Дівчина працювала концертним директором артиста після знайомства з ним в листопаді 2015-го року.

Нещодавно пара оголосила про вагітність, Катерина активно розвиває свій блог і не соромиться показувати округлі форми в купальнику. Тим часом Віктор Павлік дає інтерв'ю, в одному з них він зізнався, що зараз на життя заробляє в основному його молода дружина.