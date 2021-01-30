Беременная жена Павлика покрасовалась в купальнике: пятый месяц, а живота почти не видно

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

Беременная жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова сейчас находится во втором триместре (длится с 14 по 27 неделю), чувствует себя хорошо и позволяет своему телу физические активности.

Девушка регулярно посещает бассейн, о чем любит отчитываться в своем Instagram.

Катя говорит, что она на 20-й неделе беременности, и это не мешает ей смело позировать в купальнике. На последнем фото она в черном купальнике, но, что интересно, живота почти не видно. Видимо, черный цвет и ракурс создает такую иллюзию.

"Первый триместр беременности я практически не двигалась и чувствовала, как мне не хватает нагрузки и активностей. Поскольку ходить в тренажерный зал беременным нельзя, я решила ходить в бассейн. И муж меня поддержал. Ему плавание также очень полезно, - рассказывает Катя и добавляет, что главное - не перегружать себя, не плавать больше 30 минут и не делать резких движений.

В комментариях у нее спросили о сроке беременности. И Катя ответила, что находится на пятом месяце (такой срок будет ровно через неделю).

Жена Виктора Павлика показала фото в купальнике (instagram.com/repyahovakate)

Напомним, что на 26-летней Екатерине Репяховой Виктор Павлик женился в мае 2020 года. Пара познакомилась в ноябре 2016-го, после чего Катя стала концертным директором музыканта. После чего поползли слухи, что молодая особа стала причиной разрыва предыдущего - третьего брака Павлика - с Ларисой Созаевой.

А совсем недавно жены Виктора Павлика - предыдущая и нынешняя схлестнулись в соцсетях из-за финансовых вопросов. Репяхова предъявила Созаевой, что музыкант по-прежнему помогает ей материально, на что бывшая жена Павлика довольно резко ответила.

Недавно Екатерина даже призналась, что пережила непростой период в самом начале беременности, и испытала много страхов.