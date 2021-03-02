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Из весны в снежную зиму: синоптики предупредили о погодных качелях

Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие дни устроит жителям страны настоящие качели. В среду, 3 марта, в страну придет сухой и теплый антициклон, а уже в пятницу стоит снова ожидать похолодание и мокрый снег.

О том, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, сообщили на сайте Украинского гидрометцентра.

На востоке Украины 3 марта ожидается сильный ветер и ночью местами пройдет мокрый снег с дождем. Температура воздуха в ночное время составит от -1 до +2 градусов, днем от +3 до +5 градусов, в Днепре до +7 градусов.

В южной части осадки не прогнозируются, возможен сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью в регионе от 0 до +2 градусов. Днем ожидается от +7 до +9 градусов, в Одессе до +12 градусов. В Крыму сухо, сильный ветер. Ночью 0 +2 градуса, днем +7 +9 градусов.

На севере без существенных осадков, штормовой ветер. Ночная температура воздуха опуститься до -2 градусов, днем прогреется до +4 +6 градусов.

В западной части страны снова потеплеет, осадки не прогнозируются. Возможен сильный ветер с порывами. Ночью в регионе от 0 до +2 градусов, днем от +6 до +9 градусов, местами до +12 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, сухо. Ночью от 0 до +2 градусов, днем +6 +8 градусов.

В Киеве 3 марта ожидается суха погода, но с сильным ветром. Ночью 0 +2 градуса, днем +7 +9 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 3 марта

4 марта по всей Украине синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду, без осадков. Дневная температура в большинстве областей повыситься на несколько градусов, местами ожидается от +10 до +13 градусов.

А вот в пятницу, 5 марта, в Украину снова придет холодный циклон. Почти все области затянет тучами, на востоке и в центральных областях будет идти дождь, на западе и севере – мокрый снег с дождем, сухо будет только на юге. Температура воздуха снова упадет, ночью до +1 градуса, днем до +3 +5 градусов.

В Киеве 5 марта синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, сильный ветер с порывами. Ночью около +2 градусов, днем до +4 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 5 марта

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине резко поменяется погода.

А также рассказывали о том, что синоптики предупредили о неустойчивой погоде с морозами и оттепелью в марте.

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