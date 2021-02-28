И морозы, и паводки: синоптики предупредили об опасной погоде в марте

Погода в Украине в марте 2021 года не будет радовать большими температурными скачками. В целом температура в течение марта будет держаться на уровне +3… +5 градусов днем и -3… 0 в ночное время. При этом март обещает быть щедрым на осадки.

О погоде в Украине в марте рассказали Леонид Горбань , синоптики Украинского гидрометцентра и Gismeteo .

Синоптики дали новый прогноз погоды на март в Украине. Судя по нему, первый месяц весны не принесет особого тепла, а ночные морозы задержатся до конца месяца.

По мнению народного синоптика Леонида Горбаня, первая неделя марта стартует с "минусовыми" температурами.

"Первые семь дней марта ожидаются минусовые температуры: 1 и 2 марта будет около нуля градусов, а с 3 по 7 марта - до 5-7 градусов мороза", - прогнозирует Горбань.

Ресурс Gismeteo показал график температуры и осадков на первый месяц весны. В прогнозе по Киеву сообщается, что март пройдет относительно прохладным и с обильными осадками - около 3 дней в неделю будет идти дождь или мокрый снег. Ночные морозы задержатся в плоть до последней недели месяца.

Дневная температура в столице будет держаться у отметок в среднем около +3… +6 градусов. Ночью возможны заморозки до -4 градусов в самые холодные ночи.

Погода в Киеве в марте 2021 (скриншот: gismeteo.ua)

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура предполагается 0... +6 тепла, в Крыму до +3 тепла, что близко к средним многолетним значениям.

"Месячное количество осадков ожидается 26-50 мм, в горных районах 40-85 мм, что в пределах средних многолетних значений", - добавили синоптики.

Также эколог, председатель Национального экологического совета Украины Александр Чистяков предупредил о сильных паводках на западе страны.

"Да, это 100% будут паводки, и паводок будет сильный в Карпатах. Если в центральной части такого катастрофического паводка не будет, конечно, там будет весеннее половодье, но оно будет в мерах обычного, естественного, и на хозяйственную деятельность это не повлияет. А вот в Карпатах будет ожидаться очень сильный паводок", - говорит Александр Чистяков.