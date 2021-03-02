Украину накроет антициклоном Жаклин: где резко поменяется погода

Погода в Украине окажется под воздействием антициклона Jacqueline (Жаклин), который принесет резкие синоптические перемены в течение ближайших двух дней.

Прогнозом на середину недели поделились Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

"Среда и четверг в Украине будут в обнимочку с антициклоном Jacqueline, поэтому будет преобладать в ближайшие два дня сухая погода. И не просто сухая, но и с солнцем", - пишет Диденко.

3 марта осадки в стране маловероятны, но будет сильный западный ветер.

Что касается температуры воздуха, то она в течение дня будет в пределах +5+10 градусов, а на Востоке и северо-востоке +2+5 градусов.

В четверг, 4 марта, ожидается потепление до +6+13 градусов, в западных областях - до +10+15 градусов.

В Киеве 3 марта будет солнечно, с порывистым ветром и температурой до +6 градусов, а 4 марта - до +11 градусов.

Но уже в пятницу вернется атмосферный фронт с осадками, а в субботу-воскресенье ожидается похолодание.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали карты погоды на 3-4 марта, судя по которым вместе с дневным потеплением усилятся ночные морозы.

Погода в Украине 3-4 марта (скрин: meteo.gov.ua)