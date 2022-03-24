Вера Брежнева впервые рассказала, где она и чем занимается: это называется любовь

Певица опровергла, что она в Польше, как предполагалось раньше.

В пунктах помощи певица помогает сортировать гуманитарку, иногда берет с собой старшую, 20-летнюю дочь.

Певица сказала, что волонтерских пунктов, подобных тому, в каком работает она, много по всей Европе. В итальянском достаточно помощников, а вот в Люблине (Польша) руки нужны всегда.

"Вчера, сегодня, завтра. С жильем там вопросы... Я уже говорила - ищите в группах, поисковиках - ближайший к вам и будьте там полезны. Обнимаю всех, кто готов предоставить любую помощь, всех, кто помогает, всех, кто молится. Вот это называется любовь", - написала она.

Отметим, что после вторжения российских войск на территорию Украины, Брежнева заявила, что ее муж и мама, семья младшей сестры находятся в Киеве, где прячутся от бомбежек в подвалах.

Певица изменила свою позицию

Несколько лет назад Брежнева заявила, что не считает себя украинской певицей, ведь все ее творчество связано с российской аудиторией.

Теперь же артистка попала в список запрещенных в РФ вместе с другими российскими и украинскими артистами из-за своей позиции относительно войны в Украине.

Вера Брежнева (настоящая фамилия - Галушка) - родилась в городе Каменское Днепропетровской области. Стала известной благодаря поп-группе ВИА Гра, где была солисткой с 2003 по 2007 год.

В России жила с начала 2000-х годов, но часто приезжала в Украину - тут остались родители и родственники. Родителям она купила квартиру в Борисполе.

В 2015 году тайно вышла замуж за композитора и продюсера Константина Меладзе. От первого брака в 2001 году родила дочь Соню. От второго брака - дочь Сару в 2009 году.