Венера в Водолее: астролог предупредила о напряженном периоде начала февраля

Астролог рассказала про важное и напряженное событие, которое началось уже 1 февраля, и будет длиться до 17 числа. Речь идет про переход Венеры в знак Водолея. Кроме того, напряженный аспект планеты с Ураном даст двойной эффект, вызвав определенную нестабильность в мыслях, неуверенность в действиях. Эксперт советует с недоверием относиться ко всему, что начинается в этот период.

Об этом в интервью Lite рассказала известный украинский астролог Арина Артуровна. Она также напомнила про влияние ретроградного Меркурия, который начал такое движение 30 января и пробудет до 21 февраля.

Астролог говорит, что в это время люди могут впадать в крайности, подвержены эмоциональной неустойчивости, разрывам связей, может возникать неистовое желание освободиться от обязательств, как финансовых, так и личных.

"Если знакомство, начавшееся на данных аспектах, не объединило людей общими интересами, то, полыхнув ярким пламенем, связь быстро угасает. Плюс еще ретроградный Меркурий внесет свои ретроградные коррективы тем, что связи будут некачественные", - советует Арина.

А вот творческим людям такой аспект принесет удачу - они будут на подъеме, и даже смогут создавать шедевры.

В личных отношениях могут быть трудности. Внезапно возникнет желание проверить партнера, "поиграть в любовь", заявить о себе. Нужно соблюдать осторожность, чтобы не стать игрушкой в руках умелого пикапера. Фильтруйте комплименты, слова других людей, и даже поступки, которые можно принять за проявление истинных чувств.

"Важно в это время не подорвать авторитет своим экстравагантным или вульгарным поведением в глазах любимого человека и общества", - рекомендует эксперт.

Этот период будет усугубляться также влиянием ретроградного Меркурия, который добавит путаницы в делах, контактах и информации. В это время хорошо завершать проекты, доделывать дела, но ни в коем случае нельзя начинать ничего нового. Обдумывайте, планируйте, а когда планета повернется в директное движение - 21 февраля - можно смело приступать к реализации.

Ранее астролог рассказала про самые важные события февраля, которые смогут кардинально повлиять на жизнь каждого из нас.