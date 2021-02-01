Астролог назвала важнейшие события февраля, которые могут перевернуть нашу жизнь

Астролог рассказала про ключевые события февраля 2021 (фото: freepik)

Астролог назвала важнейшие события февраля 2021, которые будут влиять на жизнь каждого из нас. И начнутся они уже с 1-го числа с переходом Венеры в знак Водолея. Ключевым же станет ретроградный Меркурий, который развернулся еще 30 января и продолжит такое движение до 21 февраля. Конец месяца будет также богат различными событиями, в частности - полнолунием 27-го числа.

Об этом с Lite поделилась известный украинский астролог Арина Артуровна. Эксперт дала каждому из нас советы, как правильно прожить непростой месяц.

Какой период в феврале будет самым сложным и почему?

Месяц начинается продолжением напряженных и агрессивных тенденций января до середины месяца, плюс еще ретроградный Меркурий добавляет путаницу в делах, контактах и информации. Для бизнеса это активное и конкурентное время, но и для работы и проектов, которые нужно доделать и завершить. После середины месяца напряжение идет на спад, и с 21 февраля, когда Меркурий разворачивается в прямое движение, начинается спокойное и гармоничное время, возможно, даже ленивое для некоторых. Последняя неделя месяца будет благоприятна, как для отдыха и личной жизни, так и для начала реализации новый идей и стартапов.

Будут ли важные события в первые дни месяца?

1 февраля Венера переходит в знак Водолея и пробудет там до 17 февраля. Также планета будет в напряженном аспекте с Ураном, что дает двойной эффект уранических энергий, а конкретно это: эмоциональная неустойчивость, разрывы связей, неистовое желание свободы и отказ от обязательств как в финансовых делах, так и в личных отношениях.

Если знакомство, начавшееся на данных аспектах, не объединило людей общими интересами, то, полыхнув ярким пламенем, связь быстро угасает. Плюс еще ретроградный Меркурий внесет свои ретроградные коррективы тем, что связи будут некачественные.

Кому Венера в Водолее принесет удачу?

Это хорошее время для творческих людей, на таком подъеме они способны создать шедевры. Также при таком транзите возможна и игра в любовь, желание таким образом заявить о себе или "проверить" свои способности и заодно своего партнера. Можно стать игрушкой в руках умелого пикапера, приняв показные комплименты, слова и скоротечные поступки за истинные чувства. Важно в это время не подорвать авторитет своим экстравагантным или вульгарным поведением в глазах любимого человека и общества.

Астролог Арина Артуровна (фото из личного архива)

Какой совет дадите деловым людям?

В бизнесе и карьере это непрактичное время, что характеризуется скачком акций, валюты и безответственны отношением ко многим проблемам и обязанностям. Чрезмерное стремление к удовольствиям и непредвиденные растраты могут привести вас к проблемам. Возможность сотрудничества проблематична. Есть опасность также растратить чужие денежные средства или потерять деньги из-за друзей, сотрудников и знакомых.

В целом в это время люди становятся более дружелюбными, отзывчивыми, дипломатичными, легко идут на контакт, заводят знакомства, ищут тех, кто может разделить с ними их взгляды. Хорошо для дружественного и ненавязчивого общения. Интерес может возникнуть в процессе интеллектуального общения с неординарным человеком, нередко наделенным какими-либо необычными способностями или имеющим необычную профессию.

Будет ли Луна оказывать влияние на нас?

Новолуние начнется 11 февраля в 21:06 в знаке зодиака Водолей. Как правило, рекомендуют начинать новые дела и проекты после новолуния, но не в этот раз, так как Ретроградный Меркурий может помешать этому и даже навредить.

До 21 числа нужно выдержать паузу, но не сидеть и ждать, а обдумывать, просчитывать и планировать. И с 21 числа смело "врываться" в реализацию. После 21 и до следующего новолуния - продуктивное время для научной работы, новых идей, IT, диджитал маркетинга, политики, авиации, энерго сферы. В этот период полезно ориентироваться на будущее, но необходимо реально оценивать свои шансы и возможности, не давая воображению брать верх.

Лунный месяц будет нести неожиданности, сюрпризы, встречи с интересными людьми и старыми друзьями. Интуиция повысится, буду сбываться ваши предчувствия. Собственные поступки, поведение других людей могут быть весьма неожиданными и непривычными.

В феврале будут события, влияние которых мы будем чувствовать в долгосрочной перспективе?

17 февраля аспект - борьба старого и нового - квадратура Сатурн - Уран станет тем, который будет действовать на протяжении всего года. Этот аспект составляют медленные планеты, поэтому выражен он будет в большинстве случаев - больше фоново и имеет накопительный эффект с последующими взрывоопасными последствиями.

В феврале начнется завязка и развитие ситуации, в июне последует кульминация и в декабре ситуация получит свою развязку и последствие. Это конфронтация между новыми идеями и устоявшимися традициями, которых придерживаетесь вы и ваше окружения. Борьба между старым и новым. Важно понять, что одна система не должна подавлять другую. Стоит приложить усилия - и вы сумеете найти альтернативу. Власть, опыт, традиции, старые устои и обязанности Сатурна вступают в борьбу с реальностью, новыми технологиями, открытиями и планами на будущее.

Как можно использовать влияние этого аспекта?

Для бизнеса это период конфликта между необходимостью внедрения прогрессивных методов и технологий в вашу практику и вашими консервативными, устоявшимися взглядами. Он требует от вас конструктивных перемен, иначе события начнут развиваться непредсказуемо и опасно.

В личных отношениях аспект может проигрываться требованием личной свободы и отход от обязательств и договоренностей. Отсутствие ответственности вступает в противоречие с необходимостью выполнения определенных обязательств по отношению к брачному партнеру либо партнерам по бизнесу.

Что будет с эмоциональным фоном в феврале?

18 февраля переход Солнца в знак Рыбы и оно пробудет там месяц. Это период закулисных дел и финансов, уединенной работы, дальних поездок, отдыха, лечения, творческого вдохновения и влюбленностей. В этот период могут совершаться любого рода авантюры от политических и финансовых до тайных любовных связей.

Люди в это время становятся более сострадательными, добрыми, сентиментальными. Возникает желание делать добро, заниматься благотворительностью, жизнь предоставляет шанс помочь кому-нибудь из нуждающихся. Может возникнуть желание побыть наедине с собой, заняться тем, чего жаждет ваша душа.

Продуктивный период возможен у людей, занятых в сфере искусства, творчества, кинематографа, ютюба и соцсетей, психологов и медицинской сферы. Период благоприятен для лечения, медитаций, восстановления психического и эмоционально здоровья.

Арина Артуровна (фото из личного архива)

Конец месяца также богат астрологическими событиями?

25 февраля - ингрессия Венеры в знак зодиака Рыбы. В целом начинается благоприятный период для построения отношений и новых знакомств. Но такая Венера, слишком идеализирует своего партнера по личным отношениям либо по бизнесу. Поэтому не может адекватно воспринимать ситуацию.

Любовь и чувства в это время могут быть надуманными, чисто платоническими либо безответными. Это скорее иллюзия мечты, когда человек предается фантазиям, внутренне переживает какие-то моменты, причем для него неважно, происходило это наяву или в его мечтах. В этот период может быть чрезмерная эмоциональная зависимость от партнера, интриги, сплетни, беспричинные слезы, надуманные обиды, истерики, лень и апатия. В это время могут просыпаться скрытые страхи, разного рода комплексы и фобии, зависимость от алкоголя и лекарств.

Благоприятны тайные дела коммерческого плана, денежные махинации и деятельность, которая не облагается налогами. Возможен большой приток денег, но следует опасаться мошенников. Так же этот транзит помогает творческому процессу, полету фантазии и приходу неистового вдохновения.

Когда наступит февральское полнолуние, и в чем его особенность?

27 февраля в 10:17 произойдет полнолуние в Деве. Полнолуние в Деве говорит о том, что нужно навести порядок и сделать "зачистку", а в каких сферах - это вам подскажет полнолуние, которое высветит ситуации за два дня до и после него.

Критика, зависть, нервозность во время полнолуния может зашкаливать. На смену мечтательности приходит сосредоточенность, желание навести порядок, всё расставить по местам, раздобыть новую информацию и найти ей применение. Будет раздражать малейшая небрежность, неточность и неаккуратность окружающих. Так же растет желание вмешиваться в чужие дела из лучших побуждений и стремление помочь.

Это время благоприятное для бизнеса и коммерции, так как люди настроены деловито, конструктивно и готовы идти на заключение большого количества сделок. После полнолуния сразу полезно проводить краткосрочное голодание или начинать длительный курс детокса организма.

Ранее астролог Павел Глоба рассказал в гороскопе на февраль для всех знаков Зодиака, кому месяц принесет удачу, а кому придется нелегко.

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