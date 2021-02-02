Венера у Водолії: астролог попередила про напружений період початку лютого

Астролог розповіла про важливу і напружену подію, яка почалося вже 1 лютого і триватиме до 17 числа. Мова йде про перехід Венери в знак Водолія. Крім того, напружений аспект планети з Ураном дасть подвійний ефект, викликавши певну нестабільність у думках, невпевненість у діях. Експерт радить з недовірою ставитися до всього, що починається в цей період.

Про це в інтерв'ю Lite розповіла відомий український астролог Аріна Артуровна. Вона також нагадала про вплив ретроградного Меркурія, який почав такий рух 30 січня і пробуде до 21 лютого.

Астролог говорить, що в цей час люди можуть впадати в крайнощі, схильні до емоційної нестійкості, розривів зв'язків, може виникати несамовите бажання звільнитися від зобов'язань, як фінансових, так і особистих.

"Якщо знайомство, що почалося на даних аспектах, не об'єднало людей спільними інтересами, то, спалахнувши яскравим полум'ям, зв'язок швидко згасає. Плюс ще ретроградний Меркурій внесе свої ретроградні корективи тим, що зв'язки будуть неякісні", - радить Аріна.

А ось творчим людям такий аспект принесе удачу - вони будуть на підйомі, і навіть зможуть створювати шедеври.

В особистих стосунках можуть бути труднощі. Раптово виникне бажання перевірити партнера, "пограти в кохання", заявити про себе. Потрібно дотримуватися обережності, щоб не стати іграшкою в руках умілого пікапера. Фільтруйте компліменти, слова інших людей, і навіть вчинки, які можна прийняти за прояв щирих почуттів.

"Важливо в цей час не підірвати авторитет своєю екстравагантною або вульгарною поведінкою в очах коханої людини і суспільства", - рекомендує експерт.

Цей період буде посилюватися також впливом ретроградного Меркурія, який додасть плутанини в справах, контактах і інформації. У цей час добре завершувати проекти, доробляти справи, але ні в якому разі не можна починати нічого нового. Обмірковуйте, плануйте, а коли планета повернеться в директний рух - 21 лютого - можна сміливо приступати до реалізації.

Раніше астролог розповіла про найважливіші події лютого, які зможуть кардинально вплинути на життя кожного з нас.