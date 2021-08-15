Венера в Весах: астролог рассказала, что может изменить для всех нас этот уникальный период

По мнению эксперта, это прекрасное время для выяснений отношений, заключений разного рода партнерств, договоров и регистрации официальных отношений.

"Люди лучше понимают друг друга, мотивы поступков, легче идут на компромисс, а в случае разногласий стремятся к примирению, дабы сохранить хорошие отношения. На первый план выходит желание общения на душевной основе, стремление найти понимание в собеседнике", - рассказывает Арина Артуровна.

Новое знакомство в этот период может говорить или о возможности делового партнерства, или о начале отношений, которые могут привести к заключению официальных отношений.

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