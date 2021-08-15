Венера в Весах: астролог рассказала, что может изменить для всех нас этот уникальный период

С 16 августа по 10 сентября планета Венера будет находиться в знаке Зодиака Весы. Это время компромиссов, душевного теплого общения, предложений руки и сердца, помолвок и регистрации отношений - как личных, так и деловых.
Об этом Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна.
По мнению эксперта, это прекрасное время для выяснений отношений, заключений разного рода партнерств, договоров и регистрации официальных отношений.
"Люди лучше понимают друг друга, мотивы поступков, легче идут на компромисс, а в случае разногласий стремятся к примирению, дабы сохранить хорошие отношения. На первый план выходит желание общения на душевной основе, стремление найти понимание в собеседнике", - рассказывает Арина Артуровна.
Новое знакомство в этот период может говорить или о возможности делового партнерства, или о начале отношений, которые могут привести к заключению официальных отношений.
Благоприятноа Венера в Весах для:
Ранее астролог также предупредила обо всех важных событиях августа 2021, рассказав, кому повезет, а кому не очень.