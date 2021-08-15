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Венера в Весах: астролог рассказала, что может изменить для всех нас этот уникальный период

Автор: Светлана Мащенко

С 16 августа по 10 сентября планета Венера будет находиться в знаке Зодиака Весы. Это время компромиссов, душевного теплого общения, предложений руки и сердца, помолвок и регистрации отношений - как личных, так и деловых.

Об этом Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна.

По мнению эксперта, это прекрасное время для выяснений отношений, заключений разного рода партнерств, договоров и регистрации официальных отношений.

"Люди лучше понимают друг друга, мотивы поступков, легче идут на компромисс, а в случае разногласий стремятся к примирению, дабы сохранить хорошие отношения. На первый план выходит желание общения на душевной основе, стремление найти понимание в собеседнике", - рассказывает Арина Артуровна.

Новое знакомство в этот период может говорить или о возможности делового партнерства, или о начале отношений, которые могут привести к заключению официальных отношений.

Благоприятноа Венера в Весах для:

  • предложений о сотрудничестве, коллабораций
  • презентаций, светских тусовок, любых мероприятий, связанных с искусством, модой, красотой
  • организации богемных мероприятий и богемного образа жизни
  • регистрации отношений и помолвки, предложений
  • судовых процессов и разрешений конфликтов
  • мировых соглашений и пактов
  • составления брачных, деловых договоров и т. д.

Ранее астролог также предупредила обо всех важных событиях августа 2021, рассказав, кому повезет, а кому не очень.

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