Венера у Терезах: астролог розповіла, що може змінити для всіх нас цей унікальний період

З 16 серпня по 10 вересня планета Венера буде перебувати в знаку Зодіаку Терези. Це час компромісів, душевного теплого спілкування, пропозицій руки і серця, заручин і реєстрації відносин - як особистих, так і ділових.
Про це Lite розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.
На думку експерта, це прекрасний час для з'ясувань стосунків, заключення різного роду партнерств, договорів та реєстрації офіційних відносин.
"Люди краще розуміють один одного, мотиви вчинків, легше йдуть на компроміс, а в разі розбіжностей прагнуть до примирення, щоб зберегти хороші відносини. На перший план виходить бажання спілкування на душевній основі, прагнення знайти розуміння в співрозмовнику", - розповідає Аріна Артуровна.
Нове знайомство в цей період може говорити або про можливість ділового партнерства, або про початок відносин, які можуть привести до укладення офіційних відносин.
Сприятлива Венера в Терезах для:
Раніше астролог також попередила про всі важливі події серпня 2021, розповівши, кому пощастить, а кому не дуже.