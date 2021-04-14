Венера в Тельце: кого в этот период ждет успех, а кого - неудачи

Эксперт говорит, что этому аспекту характерны чувства более спокойные, реализуемые, неторопливая упорная конкретная деятельность.

Если на Венере в Овне отношения завязывались на сексуальном подтексте и были быстро перегорающие, то на Венере в Тельце начатые отношения будут прочными, продолжительными, и стабильными, построенные на красоте и гармонии.

Но есть и другая сторона медали - собственничество и ревность, когда уверенность в партнере под сомнением. В этот период придется потрудиться и ничего не будет просто так, нужно проявить свои лучшие качества и начать завоевывать маленькими шажками - красивые ухаживания, дарить подарки, особенно украшения, так как Телец отвечает за золото и драгоценные камни, путешествия для романтического отдыха тоже не помешают.

"В этот период особое стремление к роскоши и комфорту, притягивает красивый антураж, красивые люди. Также важен материальный достаток. Очень благоприятное время для любви, ухаживаний и чтоб побаловать своего обожаемого человека - это будет оценено по достоинству, и вы сможете добиться желаемого", - советует астролог.

Хорошее время для покупок и продажи предметов искусства, роскоши, дорогих автомобилей, украшений и т. д.

Существующие отношения могут укрепиться, новые знакомства будут заводиться очень осмотрительно и аккуратно, это важно - в этот период не делать никаких резких движений, иначе вы можете упустить ваш шанс. Здесь главные качества - это поступательность и планомерность.

Так как в эти дни возрастает тактильная чувствительность, хочется непосредственного, физического контакта с любимым человеком. Поэтому побалуйте себя и своего партнера походами в SPA, купите совместный тур на отдых или приготовьте романтический ужин при свечах.

Отличное время чтоб заняться собой: сделать косметические процедуры, пройти курс массажа, посетить бассейн, заняться проблемами кожи и горла. Будут давать пользу вашему телу статические нагрузки и процедуры, которые доставляют удовольствие. Аппетит в это время усиливается, поэтому следует соблюдать меру в еде.

Также эксперт перечислила опасные даты второй половины апреля, когда возрастает аварийность и плохое самочувствие: 20, 23, 26-30.