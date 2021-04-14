Венера в Тільці: кого в цей період чекає успіх, а кого - невдачі

Експерт каже, що цьому аспекту характерні почуття більш спокійні, реалізовані, некваплива наполеглива конкретна діяльність.

Якщо на Венері в Овні стосунки зав'язувалися на сексуальний підтекст і були "швидкими", то на Венері в Тільці розпочаті взаємини будуть міцними, тривалими і стабільними, побудовані на красі і гармонії.

Але є й інша сторона медалі - власництво і ревнощі, коли впевненість у партнері під сумнівом. В цей період доведеться потрудитися і нічого не буде просто так, треба проявити свої найкращі якості і почати завойовувати маленькими кроками - красиві залицяння, дарувати подарунки, особливо прикраси, оскільки Телець відповідає за золото і коштовні камені, подорожі для романтичного відпочинку теж не завадять.

"У цей період особливе прагнення до розкоші і комфорту, притягує красивий антураж, красиві люди. Також важливий матеріальний достаток. Дуже сприятливий час для кохання, залицяння і щоб побалувати свою кохану людину - це буде оцінено по достоїнству, і ви зможете домогтися бажаного", - радить астролог.

Гарний час для покупок і продажу предметів мистецтва, розкоші, дорогих автомобілів, прикрас і т. д.

Існуючі стосунки можуть зміцнитися, нові знайомства будуть заводитися дуже обачно та обережно, це важливо - в цей період не робити ніяких різких рухів, інакше ви можете втратити ваш шанс. Тут головні якості - це поступальність і планомірність.

Так як в ці дні зростає тактильна чутливість, хочеться безпосереднього фізичного контакту з коханою людиною. Тому побалуйте себе і свого партнера походами в SPA, купіть спільний тур на відпочинок або приготуйте романтичну вечерю при свічках.

Чудовий час, щоб зайнятися собою: зробити косметичні процедури, пройти курс масажу, відвідати басейн, зайнятися проблемами шкіри і горла. Будуть давати користь вашому тілу статичні навантаження і процедури, які доставляють задоволення. Апетит у цей час підсилюється, тому слід знати міру в їжі.

Також експерт перерахувала небезпечні дати другої половини квітня, коли зростає аварійність і погане самопочуття: 20, 23, 26-30.