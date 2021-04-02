Астролог назвала важнейшие события апреля, которые принесут нам кардинальные перемены
Астролог составила прогноз на 2021 года, назвав ключевые события середины весны, которые могут повлиять на жизнь каждого из нас. Полнолуние, новолуние, ретроградное движение и транзиты планет - все эти процессы имеют большое значение, управляя нашим настроением, энергией, порывами. Какие перемены могут ждать каждого из нас в апреле - читайте далее в материале.
Прогноз на апрель для всех знаков Зодиака составила известный астролог Арина Артуровна.
Эксперт уверена, что апрель - очень динамичный, конкретный, решающий месяц с неожиданным исходом, в отличии от марта. Первая половина месяца активная и гармоничная (соединение Солнца с Венерой), несмотря на активные и агрессивные огненные энергии.
"С 1 по 14 отлично для резкого старта, личной жизни, искусства, творчества, общения, встреч, переговоров. Но с 1 по 4 апреля коварный Меркурий, который проявится во всей красе в последних градусах Рыбы - конченый врун, сказочник, внушитель сюрреализма и странных снов", - рассказывает Арина.
Далее, начиная с 11 числа, нарастает напряжение, конфликтность, деспотичные властные энергии, проблемы, страсть, плохое самочувствие (статический Плутон и его квадратура с Солнцем, Венерой, Меркурием).
В последней декаде включается Стеллиум Урана с предыдущими планетами, что дает неожиданный поворот событий и разноплановые "сюрпризы".
В конце месяца вливается в предыдущие ряды фиктивная точка - Черная Луна, которая будет благоприятствовать финансовым операциям, извлечению выгоды, рисковым и опасным ситуациям.
Удачные и неудачные дни апреля
Для бизнеса и рабочих дел удачными будут 4-14 апреля, 29-30 (влияние Черной Луны - выгода). После 23 лучше не стартовать и не спешить.
Для отношений: для новых знакомств с 1-14 - основанные на страсти, поверхностные, сексуальный подтекст, с 16-30 апреля - для долгосрочных, красивых, романтических, глубоких отношений.
Для возврата старых и глубоких переживаний, прошлых связей подойдет период после 11-го.
Для существующих - аккуратнее, повышена конфликтность с 11 по 22, повышена вероятность разрывов 20-30-го.
Аварийность и плохое самочувствие: 3-4, 12, 20, 23, 26-30.
Соединение Венеры с Солнцем в Овне с 1 по 14 апреля
Периоду характерна повышенная эмоциональность, импульсивность решений, финансовые риски.
"Такой аспект реализуется в общественных, артистических, романтических делах, сферах искусства, красоты, стиля, косметологии и финансов. В течение этого времени важно установить гармонию в деловых, общественных, любовных и супружеских взаимоотношениях. Важные взаимоотношения могут страдать из-за финансовых проблем или из-за нетерпимости и несдержанности в высказываниях", - считает астролог.
А вот с 4 по 14 апреля - высокие шансы заключить выгодные сделки, контракты и повысить свой финансовый уровень через спекуляции.
"Этот период характеризуется высокой эмоциональной чувствительностью, любое действие партнера может очень сильно цеплять вас как в плюс, так и в минус. Ответные реакции также могут быть импульсивными и резкими. Повышается влюбчивость и количество связей, особенно у женщин, поэтому вы можете стоять перед выбором - какого партнера выбрать. Так как Венера у нас оценщик, то лучше всего совершать выбор после 14 числа, когда Венера зайдет в знак Телец и станет более спокойная, содержательная и стабильная", - добавила Арина Артуровна.
В другом ключе такой аспект может давать разгульный образ жизни в поисках приключений, удовольствий, а также самолюбование и нарциссизм без каких-либо основ для этого. Также нецелесообразное прожигание времени и денег, вещизм, безвкусицу, поверхностность в чувствах и нездоровый меркантилизм.
Аспект повышает тягу к сладкому и алкоголю, поэтому негативно может повлиять на ваше здоровье. Этот период благоприятен, чтоб преобразить себя, нанять стилиста, сходить к косметологу, в салон красоты, обновить гардероб.
Меркурий переходит в знак Овен 4 апреля
Астролог напоминает, что с по 4 апреля Меркурий очень опасен и коварен тем, что он может интенсивно вкладывать в голову дезинформацию, много врать и изворачиваться, может царить полный хаос в голове, слишком идеализировать и придумывать то, чего нет. В это время может быть полное иррациональное мышление, которое не подходит для переговоров, заключений сделок, подписания бумаг и в целом для любого мониторинга информации
А вот с 4 апреля ситуация меняется и здесь все уже будут говорить все что думают, все что надо и не надо. Точнее, сначала будут говорить, а потом уже думать. Если до этого вы были погружены в себя и даже ограничили число контактов, то в это время резко активизируется общение.
"Захочется рассказать о своих грандиозных планах, идеях и о своих проблемах, касающихся всех сфер жизни. Вы можете вдохновиться чей-то пламенной, страстной, одержимой речью об идеях, бизнесе, стартапах, и это будет достаточно убедительно, но стоит перепроверить все нюансы…" - рекомендует Арина.
Период отлично подходит для публичных выступлений, онлайн конференций, ораторов и политиков. На таких аспектах люди быстро загораются, быстро принимают решения и так же быстро перегорают, если не увидели сразу результата.
Скорость восприятия и переработки информации в это время возрастает, что очень благоприятствует для любой умственной деятельности, сдачи экзаменов и т. д.
"Другая сторона такого Меркурия выражается в спорах, ссорах, наглости, грубости и нецензурной речи, мнении о котором не спрашивали, стремлении задеть, унизить, хвастовстве и преувеличенных своих заслугах. Также возможны крайности: человек может упереться рогом из принципа, даже понимая свою неправоту или некомпетентность или в секунду поменять свое мнение", - добавила она.
Новолуние в Овне (12 апреля в 05:31)
Хороший период для встреч, общения, бизнеса. Бизнесовое новолуние в Овне дает закладку и возможности для новаторских дел, стартапов, любых начинаний, реализации идей, желаний и планов в любой сфере жизни.
"Это время, когда пора действовать агрессивно без лишних разговоров и смятений. Благоприятное время для встреч, общения, переговоров, - говорит эксперт. - От вас ждут конкретных действий. Продуктивно будут проходить рекламные кампании, продвижение своего бренда, заявление о себе или о своем продукте. Победит тот, кто проявит смелость, скорость, напор и волю. Правильная закладка действий в этот период приведет к дальнейшему развитию, признанию вас и ваших идей".
При этом любые хирургические манипуляции, пластику, связанную с головой, зубами лучше отложить на другой день. В эти дни может болеть голова, перепады артериального давления.
Разворот Плутона в ретроградное движение. Солнце, Венера, Меркурий - квадратура Плутон (11-22 апреля)
Начинается напряженный период, когда мы должны будем пройти через некоторые трудности, тяжелые эмоции, давящие обстоятельства, некомфортные условия, нужны волевые решения и преодоления преград для дальнейшего продвижения.
Этому будет содействовать планета Плутон - непосредственный управитель знака Овен, который перейдет в статическое движение и развернется в обратное движение 29 апреля и его напряжение, которым он будет одаривать Солнце, Венеру и Меркурий.
"Эта планета отвечает за массы людей, преследования, чужие и большие деньги, манипуляции, бизнес и волевые решения, - уверена Арина Артуровна. - Борьба за власть, свободу, деньги, любовь, информацию, достоинство - так можно охарактеризовать этот период. Вами могут воспользоваться в физическом, эмоциональном или финансовом контексте. Могут быть ситуации совершенно независящие от вас и вашей воли, скрытая опасность, интриги, манипуляции, игра за вашей спиной".
Такие закулисные действия могут относиться к коллаборациям, деловым сделкам или делам, совместным финансам, наследству, налогам, алиментам, чужим деньгам и займам.
В финансовых сделках и бизнесе предстоят трудные деловые решения и беспокойство. Ценные личные вещи, собственность, информацию, деньги следует тщательно скрывать и не разглашать - это время активизации мошенников.
Любой ценой следует избегать криминальных элементов, так как существует опасность финансового вымогательства или насильственных действий. Попытавшись манипулировать ситуацией или использовать в личных целях чужую информацию или идеи, вы можете испортить себе репутацию, как минимум, или получить бумеранг.
Несмотря на такой напряженный период, при терпеливом, разумном отношении к происходящему можно добиться значительного развития в любой сфере жизни. Чтобы проникнуть в суть любой проблемы или ситуации, потребуются неистовая концентрация, выносливость и упорство. Если вы хотите добиться успеха в этот период, эти качества вам просто необходимы. Наилучшая стратегия такого периода - открытая борьба, обдуманные поступки и пристальное наблюдение. Не раскрывайте свои планы, но и не злоупотребляйте доверием.
В личных отношениях период характеризуется агрессивным сексуальным поведением, ревностью, подозрительностью, недоверием и "юзанием" друг друга. Существует склонность быть грубым, драчливым и бессердечным со своими детьми и со своими близкими людьми. Могут расшатываться прошлые эмоциональные привязанности и отношения. То, что будет сказано или сделано, даже непреднамеренно, заденет прошлые чувства, глубокие страсти, гнев и досаду.
Также не стоит стремиться вызвать зависть, так как негатив и хейт будет колоссальным. Вы многого добьетесь, если сумеете принять вызов и направить негативную энергию на осуществление конструктивных целей
Венера в Тельце (14 апреля)
Этому аспекту характерны чувства более спокойные, реализуемые неторопливая упорная конкретная деятельность.
Если на Венере в Овне отношения завязывались на сексуальном подтексте и были быстро перегорающие, то на Венере в Тельце начатые отношения будут прочными, продолжительными, и стабильными, построенные на красоте и гармонии.
Но есть и другая сторона медали - собственничество и ревность, когда уверенность в партнере под сомнением. В этот период придется потрудиться и ничего не будет просто так, нужно проявить свои лучшие качества и начать завоевывать маленькими шажками - красивые ухаживания, дарить подарки, особенно украшения, так как Телец отвечает за золото и драгоценные камни, также путешествия для романтического отдыха тоже не помешают.
"В этот период особое стремление к роскоши и комфорту, притягивает красивый антураж, красивые люди. Также важен материальный достаток. Очень благоприятное время для любви, ухаживаний и чтоб побаловать своего обожаемого человека - это будет оценено по достоинству, и вы сможете добиться желаемого", - советует астролог.
Хорошее время для покупок и продажи предметов искусства, роскоши, дорогих автомобилей, украшений и т. д.
Существующие отношения могут укрепиться, новые знакомства будут заводиться очень осмотрительно и аккуратно, это важно - в этот период не делать никаких резких движений, иначе вы можете упустить ваш шанс. Здесь главные качества - это поступательность и планомерность.
Так как в эти дни возрастает тактильная чувствительность, хочется непосредственного, физического контакта с любимым человеком. Поэтому побалуйте себя и своего партнера походами в SPA, купите совместный тур на отдых или приготовьте романтический ужин при свечах.
Отличное время чтоб заняться собой: сделать косметические процедуры, пройти курс массажа, посетить бассейн, заняться проблемами кожи и горла. Будут давать пользу вашему телу статические нагрузки и процедуры, которые доставляют удовольствие. Аппетит в это время усиливается, поэтому следует соблюдать меру в еде.
Стеллиум Урана с Солнцем, Венерой и Меркурием (20-30 апреля)
Уран - это планета будущего, которая отвечает за новые технологии, креативные решения, свободу и электричество, поэтому люди, которые будут вам встречаться в этот период, будут излучать особую привлекательность, магнетизм, остроумие и эксцентричность.
Для творческих людей стеллиум будет давать яркое и неординарное проявление себя, какие-то авангардные идеи. Могут завязаться дружеские отношения с необычными людьми, в чем-то странными, особенно теми, кто занимается наукой, айти, исследованиями, креативным и оригинальным творчеством.
Это благоприятный период для акционерных предприятий, робототехники, клубов по интересам, бизнес-сообществ, политических, электрических и космических организаций. В это время любое прогнозирование и расчеты имеют самые высокие шансы для реализации.
Возможны резкие перемены - дома, в отношениях, на работе, в образе жизни. Могут быть неожиданные приятные и неприятные ситуации. Отличное время, чтоб освободиться от плохих привычек, избавиться раз и навсегда от токсичных людей и дать волю эмоций.
"Будет хотеться новых впечатлений, нового места жительства, переживаний, свободы. Сказанные слова в этот период могут быть реализованы самым удивительным способом. В мышлении будет присутствовать легкость, быстрота принятия решений, спонтанность и пересмотр ранее принятых решений. Воплощение в жизнь самых фантастических и нереалистических планов, как казалось ранее. Вы можете получить ошеломляющие новости или нужную вам информацию, если сделаете запрос", - рассказывает астролог.
В бизнесе и финансах: может быть потеря денег, ценных вещей, бессмысленные траты. Нужно внедрять новое и менять методы, если старое не работает. Подстраивайте ситуации к настоящему. В это время можно быть авантюристом, даже немного аферистом. Внезапные выигрыши, легко приходящие и уходящие деньги.
В отношениях возможен разрыв старых связей и неожиданное завязывание новых отношений, увлечения, эксперименты в любви, романтические приключения, авантюризм. Проявление искренней заинтересованности, верности и поиск гармонии. Непредвиденные развязки любовных историй. Очень большая амплитуда в проявлении чувств.
Что касается здоровья, то здесь могут возникнуть непереносимость некоторых продуктов, острые проявления аллергии, непереносимость алкоголя. Неожиданные последствия от приема лекарственных препаратов.
Марс переходит в Рак (23 апреля)
Так как Марс - планета намерений и действий, то после 23 апреля, когда она зайдет в знак Рак, резкий старт уже не стоит брать, либо начинать медленно и неторопливо, либо лучше отложить дело на то время, когда планета действий зайдет в огненный знак - Лев.
Марс в этом знаке очень слаб, поэтому дает аффекты, капризность, неудовлетворенность, мстительность, негатив и разочарование. Если у вас не проработаны темы семьи, дома, переезда, родителей, недвижимости, то такой Марс создаст проблемы и психологический дискомфорт в этих сферах. Если недовольство сдерживается давно, то это приведет к психологическому истощению, а в результате - болезни.
"В это время людям хочется отдыхать, закрыться в свою "раковину" и ничего не делать - сплошная пассивность, лень и закрытость. Поэтому вы можете столкнуться с тем, что ваши сотрудники будут просить отгулы, отпуск, поработать из дома или вообще без какого-либо энтузиазма браться за дела. В это время людей сложнее расшевелить, вдохновить или заставить что-то купить", - добавляет астролог.
Единственное, что может взбудоражить - это реальная или мнимая надвигающаяся опасность относительно недвижимости или родных.
"Это время дано для того, чтоб оглянуться и сделать пару шагов назад, принимать решения очень аккуратно, с подозрением, положившись на свою интуицию. Негатив от внешнего мира будет очень силен, поэтому обходите стороной зависть, мстительность и нытье", - советует Арина.
Полнолуние 27 апреля в 6:31
Полнолуние будет проходить очень напряженным, в аспекте тау квадрата, в Скорпионе. Здесь будет присутствовать аспект печати несчастья или по-другому строгого учителя, аспект нерешительности, и все это будет жутко отнимать вашу энергию.
За два дня до и после может появиться некий пессимизм, меланхолия, депрессивность или просто плохое самочувствие. Так же такие аспекты вызывают зависть, жадность и различные фобии.
Постарайтесь в эти дни быть дисциплинированным, проявлять серьезность во всем и много работать - так вы сможете уйти от негативных мыслей и не поддаться на чужое токсичное влияние на вас.
Так как эмоциональность в эти дни будет повышена, то лучше избегать серьезных мероприятий и разговоров. С 26-го по 28-е неблагоприятно для финансовых операций, сделок, хирургических операций.
Ранее Арина Артуровна поделилась с нами также гороскопом на апрель для всех знаков Зодиака, рассказав, что их ждет в любви, карьере и деньгах.