Венера переходит в знак Стрельца: кому это время принесет удачу, а кому - беды и проблемы

Период с 7 октября до 5 ноября, когда Венера будет в Стрельце, станет чрезвычайно благоприятным для тех, кто "привык жить иллюзиями - в выдуманном мире".

"Сейчас есть огромные шансы найти верный подход к нужному вам человеку, используя все известные вам приемы внутреннего обаяния", - рассказала астролог.

Опытных бизнесменов ожидает весьма прибыльный проект, который удивительным образом сможет совмещаться с продуктивным настроением. При этом специалист отмечает, что отдавая все силы и время менеджменту, не стоит забывать и о других сферах своей жизни. Так, здесь важно соблюдать баланс, принимая во внимание, что своевременный релакс в любом начинании или продвинутом деле не менее важен, чем усердный труд.

Во время прохождения Венерой Стрельца желательно предупредить эмоциональное выгорание.

"Справиться с этим поможет небольшой любовный роман. Именно в этом периоде чаще всего студенты влюбляются в своих преподавателей, подчиненные - в начальников. Причем, что такие отношения завязываются стремительно, большей частью - вдалеке от дома. Поэтому, если вам предстоит рабочая командировка - будьте готовы продуктивно совместить приятное с полезным", - рассказала Арина.

В этот период наступает благоприятное время для свиданий, любви, совместных прогулок и поездок, и эксперт рекомендует не упустить момент и максимально использовать это время.

Кроме того, период путешествий за город во время уик-энда также способствует появлению и развитию амурных отношений.

По словам астролога, еще в данном периоде допустимо позволить себе все то, что было непозволительно ранее. Это может быть посещение дорогого ресторана или трата денег на "безумно дорогую и красивую безделушку", или же поездка на пару дней далеко в неизвестность.

"Не старайтесь контролировать свои эмоции - это поможет вам максимально расслабиться и принять себя и окружающих вас людей такими, какие вы и они есть на самом деле. Такой подход значительно облегчает восприятие жизни, от чего наступает ощущение полного релакса и эффективного отдыха", - отметила эксперт.