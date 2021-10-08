Венера переходить у знак Стрільця: кому цей час принесе удачу, а кому - біди та проблеми

Період з 7 жовтня по 5 листопада, коли Венера буде в Стрільці, стане надзвичайно сприятливим для тих, хто "звик жити ілюзіями - у вигаданому світі".

"Зараз є величезні шанси знайти вірний підхід до потрібної вам людини, використовуючи всі відомі вам прийоми внутрішньої чарівності", - розповіла астролог.

Досвідчених бізнесменів чекає вельми прибутковий проект, який дивним чином зможе поєднуватися з продуктивним настроєм. При цьому фахівець зазначає, що віддаючи всі сили та час менеджменту, не варто забувати й про інші сфери свого життя. Так, тут важливо дотримуватися балансу, беручи до уваги, що своєчасний релакс в будь-якому починанні або просунутій справі не менш важливий, ніж старанна праця.

Під час проходження Венерою Стрільця бажано запобігати емоційному вигоранню.

"Впоратися з цим допоможе невеликий любовний роман. Саме в цьому періоді найчастіше студенти закохуються у своїх викладачів, підлеглі - в начальників. Причому, що такі стосунки зав'язуються стрімко, здебільшого - далеко від домівки. Тому, якщо вас чекає робоче відрядження - будьте готові продуктивно поєднати приємне з корисним", - розповіла Аріна.

У цей період настає сприятливий час для побачень, кохання, спільних прогулянок і поїздок, і експерт рекомендує не упустити момент і максимально використовувати цей час.

Крім того, період подорожей за місто під час уїк-енду також сприяє появі й розвитку амурних стосунків.

За словами астролога, ще в даному періоді допустимо дозволити собі все те, що було недозволено раніше. Це може бути відвідування дорогого ресторану або витрата грошей на "шалено дорогу і красиву дрібничку", або ж поїздка на пару днів далеко в невідомість.

"Не намагайтеся контролювати свої емоції - це допоможе вам максимально розслабитися і прийняти себе й оточуючих вас людей такими, якими ви і вони є насправді. Такий підхід значно полегшує сприйняття життя, від чого настає відчуття повного релаксу та ефективного відпочинку", - зазначила експерт.