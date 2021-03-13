Великий пост: когда начнется и календарь питания в 2021 году

Великий пост – это 40 дней подготовки к самому трагическому и самому великому событию в христианском мире – к Пасхе. Светлый праздник посвящен искуплению грехов каждого человека, чтобы он мог иметь жизнь вечную. Но подготовиться к этому дню нужно правильно. Великий пост – это целый комплекс традиций и ритуалов, чтобы очиститься от грехов и сблизиться с Богом духовно.

В 2021 году Великий пост начинается 15 марта и продлится до 2 мая. Несмотря на то, что существует множество мифов о том, что во время поста совсем ничего нельзя есть, или можно питаться сухарями и водой, ответ на этот вопрос нам дает библия. Христиане готовятся к посту комплексно, смотря сквозь призму событий, которые произошли 2 тысячи лет назад. И пост, и Пасха – это воспоминание и прохождение пути Господа, поэтому каждая неделя имеет свои традиции и свои запреты.

Так, самые строгие недели поста – первая и Страстная седмица (неделя, которая предваряет Пасху и длится с 26 апреля по 1 мая). Самые преданные христиане в эти дни, бывает, ограничивают себя одним только хлебом. В остальные недели пост не такой строгий, однако употребление продуктов животного происхождения запрещается до 2 мая. Исключение – небольшое количество вина и рыба со второй по предпоследнюю неделю.

Конечно, главное во время Великого поста – это разумный подход к нему. Не нужно ограничивать себя в еде, если у вас есть патологии по части гастроэнтерологии, а отсутствие тех или иных питательных веществ подорвет ваше здоровье. Пост – это не диета, и его цель не в запрете на определенные продукты, а в покаянии.

Календарь на Великий пост 2021

1 неделя – Торжество православия. Это неделя строго поста, нужно полностью отказаться от пищи, со вторника по пятницу можно есть хлеб, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, воду. Горячую пищу с маслом можно только в субботу и воскресенье.

2-6 неделя поста. Понедельник, среда, пятница – сухоядение, вторник и четверг – горячая пища без масла, суббота и воскресенье – горячая пища с маслом.

7 неделя – Страстная седмица – во все дни недели разрешено только сухоядение, в пятницу нельзя есть до выноса плащаницы.

15 марта – полный отказ от пищи.

17, 19, 22, 24, 26, 31 марта – сухоядение. Пища, которая не проходила термическую обработку – сырые овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, мед, вода.

16,18, 23, 15, 30 марта – можно употреблять горячую пищу без растительного масла. В эти дни в рационе разрешены каши, супы, грибы.

5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23 апреля – сухоядение.

2, 6, 8, 13, 15, 20, 22 апреля – горячая пища без растительного масла.

20, 21, 27, 28 марта и 3, 4, 10, 11, 17, 18 апреля – менее строгие дни и разрешена горячая пища с растительным маслом. Можно готовить каши, супы, грибы, тушить овощи с добавлением масла.

7 апреля – Благовещение. Можно есть рыбу, морепродукты, вареную и тушеную пищу растительного происхождения с добавлением масла.

24 апреля – Лазарева суббота – можно есть рыбную икру, вареные и тушеные овощи, каши, супы, грибы, с добавлением масла.

25 апреля – Вербное воскресенье. В этот день разрешено есть пищу с растительным маслом и добавить в рацион рыбу.

Какие еще существуют запреты на период поста

В период Великого поста каждый верующий должен ограничить свои удовольствия и вести себя смиренно, сосредоточенно, чтобы пересмотреть свою жизнь, очиститься от излишеств и укрепить веру. Поэтому во время Великого поста запрещается: