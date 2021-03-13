Великий піст: коли почнеться і календар харчування в 2021 році

Великий піст – це 40 днів підготовки до самого трагічного і самому великому події в християнському світі – до Великодня. Світле свято присвячений викуплення гріхів кожної людини, щоб він міг мати життя вічне. Але підготуватися до цього дня потрібно правильно. Великий піст – це цілий комплекс традицій і ритуалів, щоб очиститися від гріхів і зблизитися з Богом духовно.

У 2021 році Великий піст починається 15 березня і триватиме до 2 травня. Попри те, що існує безліч міфів про те, що під час посту зовсім нічого не можна їсти, чи можна харчуватися сухарями та водою, відповідь на це питання дає нам біблія. Християни готуються до посту комплексно, дивлячись крізь призму подій, які відбулися 2 тисячі років тому. І піст, і Пасха – це спомин і проходження шляху Господа, тому кожен тиждень має свої традиції та свої заборони.

Так, найсуворіші тижні посту – перша і Страсна седмиця (тиждень, що передує Великдень та триває з 26 квітня по 1 травня). Найвідданіші християни в ці дні, буває, обмежують себе одним тільки хлібом. У інші тижні пост не такий суворий, проте вживання продуктів тваринного походження забороняється до 2 травня. Виняток – невелика кількість вина і риба з другого по передостанній тиждень.

Звичайно, головне під час Великого посту – це розумний підхід до нього. Не потрібно обмежувати себе в їжі, якщо у вас є патології в частині гастроентерології, а відсутність тих чи інших поживних речовин підірве ваше здоров'я. Піст – це не дієта, і його мета не в забороні на певні продукти, а в покаянні.

Календар на Великий піст 2021

1 тиждень – Урочистість православ'я. Це тиждень суворого посту, потрібно повністю відмовитися від їжі, з вівторка по п'ятницю можна їсти хліб, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, воду. Гарячу їжу з маслом можна тільки в суботу і неділю.

2-6 тиждень посту. Понеділок, середа, п'ятниця – сухоїдіння, вівторок і четвер – гаряча їжа без олії, субота та неділя – гаряча їжа з маслом.

7 тиждень – Страсна седмиця – у всі дні тижня дозволено тільки сухоїдіння, в п'ятницю не можна їсти до виносу плащаниці.

15 березня – повна відмова від їжі.

17, 19, 22, 24, 26, 31 березня – сухоїдіння. Їжа, яка не проходила термічну обробку – сирі овочі, фрукти, сухофрукти, горіхи, мед, вода.

16,18, 23, 15, 30 березня – можна вживати гарячу їжу без олії. У ці дні в раціоні можна каші, супи, гриби.

5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23 квітня – сухоїдіння.

2, 6, 8, 13, 15, 20, 22 квітня – гаряча їжа без олії.

20, 21, 27, 28 березня і 3, 4, 10, 11, 17, 18 квітня – менш суворі дні та дозволена гаряча їжа з маслом. Можна готувати каші, супи, гриби, тушкувати овочі з додаванням масла.

7 квітня – Благовіщення. Можна їсти рибу, морепродукти, варену і тушковану їжу рослинного походження з додаванням олії.

24 квітня – Лазарева субота – можна їсти рибну ікру, варені та тушковані овочі, каші, супи, гриби, з додаванням масла.

25 квітня – Вербна неділя. В цей день дозволено їсти їжу з рослинною олією і додати в раціон рибу.

Які ще існують заборони на період посту

У період Великого посту кожен віруючий повинен обмежити свої задоволення і поводитися смиренно, зосереджено, щоб переглянути своє життя, очиститися від надмірностей і зміцнити віру. Тому під час Великого посту забороняється: