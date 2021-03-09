Василиса Фролова показала первое фото с новорожденным сыном: ехала в роддом и рыдала

"Это первая фотография с сыном в галерее моего телефона. Их за сутки уже несколько сотен. Есть лучшие, но это реально первая настоящая! Уровень окситоцина зашкаливает, я еще в других измерениях, но за час до этого я ехала в роддом и рыдала..." - призналась Фролова.

Василиса Фролова с сыном (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Также ведущая высказала "невероятную благодарность большому профессионалу доктору Масло Дмитрию Николаевичу за мгновенно принятое верное решение", а также за слаженную командную работу специалистам роддома и "за космические темпы работы высшего сорта".

"Конечно, я нахожусь сейчас в космосе, но сюда я попала благодаря людям, которые полностью преданы своему делу. Встречайте Родиона", - добавила Василиса.

Где рожала Фролова

Ведущая рожала в роддоме Adonis, что находится в пригороде Киева.

Естественные роды при одноплодной беременности с пребыванием в палате стоят здесь от 49 900 до 54 190 грн.

Если же пациентка наблюдала беременность в этом роддоме, то цена меньше и составляет от 40 тысяч гривен.

Пребывание беременной в палате в течение суток обходится роженице около трех тысяч гривен.

Вот так выглядят палаты в роддоме, где рожала Фролова (фото: adonis.com.ua)