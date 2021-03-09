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Василиса Фролова показала перше фото з новонародженим сином: їхала до пологового і ридала

Автор: Lite

Василиса Фролова народила дитину. Свого сина ведуча назвала Родіоном. Хлопчик з'явився на світ 7 березня. І ось тепер зірка ділиться фотографіями малюка.

Нову світлину з сином Фролова опублікувала в своєму Instagram-акаунті. Фото було зроблене у пологовому будинку.

"Це перша світлина із сином в галереї мого телефона. Їх за добу вже кілька сотень. Є кращі, але це реально перша справжня! Рівень окситоцину зашкалює, я ще в інших вимірах, але за годину до цього я їхала до пологового і ридала..." - зізналася Фролова.

Василиса Фролова з сином (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Також ведуча висловила "неймовірну вдячність великому професіоналу доктору Масло Дмитру Миколайовичу за миттєво прийняте вірне рішення", а також за злагоджену командну роботу фахівців пологового будинку і "за космічні темпи роботи вищого ґатунку".

"Звичайно, я перебуваю зараз у космосі, але сюди я потрапила завдяки людям, які повністю віддані своїй справі. Зустрічайте Родіона", - додала Василиса.

Де народжувала Фролова

Ведуча народжувала у пологовому будинку Adonis, що знаходиться у передмісті Києва.

Природні пологи при одноплідній вагітності з перебуванням у палаті коштують тут від 49 900 до 54 190 грн.

Якщо ж пацієнтка спостерігала вагітність у цьому пологовому, то ціна менша і становить від 40 тисяч гривень.

Перебування вагітної у палаті протягом однієї доби обходиться породіллі близько трьох тисяч гривень.

Ось так виглядають палати у пологовому будинку, де народжувала Фролова (фото: adonis.com.ua)

Раніше Фролова розсекретила свою вагу на останньому місяці вагітності.

Також нещодавно відомий телеведучий Анатолій Анатоліч із родиною розсекретили стать третьої дитини.

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