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В узких джинсах и скаутском галстуке: Кейт Миддлтон в практичном образе посетила скаутов

Lite » Стиль жизни 29.03.2019 - 16:44
В узких джинсах и скаутском галстуке: Кейт Миддлтон в практичном образе посетила скаутов
Кейт Миддлтон (фото: twitter.com/kensingtonroyal)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Герцогиня Кембриджская посетила Ассоциацию скаутов

37-летняя Кейт Миддлтон после небольшого перерыва вернулась к своим обязанностям. Теперь ее участия требовал новый проект от Ассоциации скаутов в Гилвелл-парке, который, к слову, в 2019-м году отметит свое 100-летие. Как известно, здесь располагается несколько учебных центров и пространство для самых разных видов деятельности. Скаутам предлагается множество активностей и развлечений на любой вкус: от стрельбы из лука до постройки шалашей. В этот раз герцогиня Кембриджская отправилась в штаб-квартиру скаутов, чтобы обсудить детали новой программы для 4- и 5-летних детей, а также принять участие в различных активностях на свежем воздухе. Поэтому наряд Кейт выбрала соответствующий – максимально простой, практичный и не стесняющий движений.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон в лагере скаутов

Кейт Миддлтон в лагере для скаутов (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Главный составляющие образа жены принца Уильяма: свободный свитер с горлом бордового оттенка от J.Crew, узкие черные джинсы, подчеркнувшие ее стройность, и ботинки со шнуровкой на небольшом каблуке от See by Chloe.

Кстати, с помощью последних герцогиня вновь продемонстрировала свою любовь к повторно надетым вещам. В этой же обуви она появлялась на благотворительном мероприятии в саду короля Генриха в Ислингтоне, которое состоялось сразу после ее дня рождения.

Миддлтон

В узких джинсах и скаутском галстуке: Кейт Миддлтон в практичном образе посетила скаутов

Кейт Миддлтон в лагере для скаутов (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Сверху Кейт накинула жакет цвета хаки с накладными карманами. Из украшений оставила только обручальное кольцо, которое не снимает никогда, и небольшие сережки-кольца. Выделялась и еще одна яркая деталь лука герцогини – скаутский трехцветный галстук, который носят все члены организации.      

Визит, хоть и носил официальный характер, но подразумевал участие Кейт вместе с детьми в ряде активностей. В том числе различных командных играх и строительстве лодки. Поэтому герцогиня, которая, кстати, также в детстве была скаутом, веселилась от души. Кейт успела уделить внимание общению с юными членами организации, с удовольствием им подыгрывала, рассматривала значки, принимала подарки и даже посадила саженец дуба.  

В узких джинсах и скаутском галстуке: Кейт Миддлтон в практичном образе посетила скаутов

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