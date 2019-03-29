ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У вузьких джинсах і скаутській краватці: Кейт Міддлтон в практичному образі відвідала скаутів

Lite » Стиль життя 29.03.2019 - 16:44
У вузьких джинсах і скаутській краватці: Кейт Міддлтон в практичному образі відвідала скаутів
Кейт Міддлтон (фото: twitter.com/kensingtonroyal)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Герцогиня Кембриджська відвідала Асоціацію скаутів

37-річна Кейт Міддлтон після невеликої перерви повернулася до своїх обов'язків. Тепер її участі вимагав новий проект від Асоціації скаутів в Гілвелл-парку, який, до речі, в 2019-му році відзначить своє 100-річчя. Як відомо, тут розташовується кілька навчальних центрів і простір для найрізноманітніших видів діяльності. Скаутам пропонується безліч активностей і розваг на будь-який смак: від стрільби з лука до побудови куренів. В цей раз герцогиня Кембриджська вирушила в штаб-квартиру скаутів, щоб обговорити деталі нової програми для 4 - та 5-річних дітей, а також взяти участь у різних заходах на свіжому повітрі. Тому вбрання Кейт вибрала відповідне – максимально просте, практичне і таке, що не обмежує рухів.

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон в таборі скаутів

Кейт Міддлтон в таборі для скаутів (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Головні складові образу дружини принца Вільяма: вільний светр з горлом бордового відтінку від J. Crew, вузькі чорні джинси, що підкреслили її стрункість, і черевики зі шнурівкою на невеликому каблуці від See by Chloe.

До речі, з допомогою останніх герцогиня знову продемонструвала свою любов до повторно надітих  речей. У цьому ж взутті вона з'являлася на благодійному заході в саду короля Генріха в Іслінгтоні, яке відбулося відразу після її дня народження.

Міддлтон

У вузьких джинсах і скаутській краватці: Кейт Міддлтон в практичному образі відвідала скаутів

Кейт Міддлтон в таборі для скаутів (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Зверху Кейт накинула жакет кольору хакі з накладними кишенями. З прикрас залишила тільки обручку, яку не знімає ніколи, і невеликі сережки-кільця. Виділялася і ще одна яскрава деталь лука герцогині – скаутська триколірна краватка, яку носять усі члени організації.

Візит, хоч і мав офіційний характер, але Кейт разом з дітьми брала участь в ряді активностей. У тому числі різних командних іграх та будівництві човна. Тому герцогиня, яка, до речі, також в дитинстві була скаутом, веселилася від душі. Кейт встигла приділити увагу спілкуванню з юними членами організації, із задоволенням їм підігравала, розглядала значки, приймала подарунки і навіть посадила саджанець дуба.

У вузьких джинсах і скаутській краватці: Кейт Міддлтон в практичному образі відвідала скаутів

Нагадаємо, раніше ми давали топ-5 найдорожчих нарядів Меган Маркл.

Також дивіться топ-4 найстильніших виходу вагітної Меган Маркл.

Яскравий вихід: Меган Маркл, Кейт Міддлтон і Єлизавета II в стильних нарядах на службі у Вестмінстерському абатстві Більше зелені: Кейт Міддлтон показала новий стильний ансамбль у смарагдових тонах
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Кейт Міддлтон
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся