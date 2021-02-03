Без усов не узнать: Павел Зибров удивил поклонников своими фото

Известный украинский певец Павел Зибров показал своим поклонникам архивные фото, на которых видно, как он выглядел без усов. При этом на снимках он изображен с братом.
Пост с фотографиями Зибров опубликовал в Instagram. Он рассказал, что его дочь Диана отсканировала и разрисовала черно-белые фотографии после чего они как будто ожили.
Павел Зибров с братом (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
"Так классно, никогда бы не подумал, что так можно сделать. Такие теплые воспоминания навеяли эти фото", - написал Зибров.
Павел Зибров с братом (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
Артист также посоветовал всем просмотреть свои старые альбомы, в которых есть фотографии из детства, а также снимки молодых родителей, фото с друзьями, с отдыха и т.д.
Павел Зибров с братом (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
"В эпоху диджитализации очень удобно иметь все под рукой, фото в телефоне и т.д., но какой кайф и эмоции от живых фото! Я думаю вы понимаете меня! Делайте фото и печатайте, это такая память!" - отметил артист.
Павел Зибров с братом (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
Пользователи сети прокомментировали его фото
Напомним, Зибров и Огневич в забавном флешмобе "поиздевались" над хитом Винника. Артисты решили представить свой вариант мегахита певца "Вовчиця".
Ранее Зибров признался, что они с женой Мариной потеряли ребенка. Он также рассказал, что после развода с первой женой страх перед новыми серьезными отношениями он преодолевал почти 10 лет.