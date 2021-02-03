Без усов не узнать: Павел Зибров удивил поклонников своими фото

Известный украинский певец Павел Зибров показал своим поклонникам архивные фото, на которых видно, как он выглядел без усов. При этом на снимках он изображен с братом.

Пост с фотографиями Зибров опубликовал в Instagram. Он рассказал, что его дочь Диана отсканировала и разрисовала черно-белые фотографии после чего они как будто ожили.

Павел Зибров с братом (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

"Так классно, никогда бы не подумал, что так можно сделать. Такие теплые воспоминания навеяли эти фото", - написал Зибров.

Павел Зибров с братом (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Артист также посоветовал всем просмотреть свои старые альбомы, в которых есть фотографии из детства, а также снимки молодых родителей, фото с друзьями, с отдыха и т.д.

Павел Зибров с братом (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

"В эпоху диджитализации очень удобно иметь все под рукой, фото в телефоне и т.д., но какой кайф и эмоции от живых фото! Я думаю вы понимаете меня! Делайте фото и печатайте, это такая память!" - отметил артист.

Павел Зибров с братом (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Пользователи сети прокомментировали его фото

Без усов и не узнать;

Чудесные фото;

Усов не хватает, а так вылитый артист;

Вас не узнать;

Класс, с умилением пролистала фото;

Я вас не узнала;

Смотрю и понимаю, что усы это ваше 100%!!!

Круто хоть и у меня все в телефоне, но в молодости еще и без шикарных усов вас честно не узнать;

Интересный совет, пол жизни работаю в графических редакторах, а взять и просто перевести в цвет старые фотки и в голову не приходило, гениально.

Напомним, Зибров и Огневич в забавном флешмобе "поиздевались" над хитом Винника. Артисты решили представить свой вариант мегахита певца "Вовчиця".

Ранее Зибров признался, что они с женой Мариной потеряли ребенка. Он также рассказал, что после развода с первой женой страх перед новыми серьезными отношениями он преодолевал почти 10 лет.