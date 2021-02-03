Без вусів не впізнати: Павло Зібров здивував шанувальників своїми фото

Відомий український співак Павло Зібров показав своїм шанувальникам архівні фото, на яких видно, як він виглядав без вусів. При цьому на знімках він зображений з братом.
Пост з фотографіями Зібров опублікував в Instagram. Він розповів, що його дочка Діана відсканувала і розмалювала чорно-білі фотографії після чого вони ніби ожили.
Павло Зібров з братом (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
"Так класно, ніколи б не подумав, що так можна зробити. Такі теплі спогади навіяли ці фото", - написав Зібров.
Павло Зібров з братом (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
Артист також порадив всім переглянути свої старі альбоми, в яких є фотографії з дитинства, а також знімки молодих батьків, фото з друзями, відпочинку і т. д.
Павло Зібров з братом (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
"В епоху диджиталізації дуже зручно мати все під рукою, фото в телефоні і т. д., але який кайф і емоції від живих фото! Я думаю ви розумієте мене! Робіть фото і друкуйте, це така пам'ять!" - зазначив артист.
Павло Зібров з братом (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
Користувачі мережі прокоментували його фото
Нагадаємо, Зібров і Огневич в кумедному флешмобі "познущалися" над хітом Винника. Артисти вирішили представити свій варіант мегаліта співака "Вовчиця".
Раніше Зібров зізнався, що вони з дружиною Мариною втратили дитину. Він також розповів, що після розлучення з першою дружиною страх перед новими серйозними стосунками він долав майже 10 років.