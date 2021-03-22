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Украину снова засыплет снегом: каким областям приготовиться к наступлению зимы

Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине во вторник, 23 марта, ожидается холодная и с осадками в виде дождя, снега и мокрого снега. Потепление и сухую погоду синоптики прогнозируют только к концу этой недели.

Какие области будет заливать дождями и мокрым снегом, сообщили на сайте Украинского гидрометцентра.

На востоке страны ночью будет идти снег и мокрый снег, днем – дождь. Возможен штормовой ветер с порывами. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -3 до +1 градуса, днем ожидается от +3 до +5 градусов.

Южные регионы накроет сильным ветром с порывами, ночью будет идти снег и мокрый снег с дождем, днем – мокрый снег. Температура воздух ночью от -1 до +1 градуса, днем прогреется до +4 +6 градусов. В Крыму ожидается ливень и мокрый снег с дождем, ночью от 0 до +2 градусов, днем +4 +6 градусов.

На севере Украины ночью без существенных осадков, днем будет идти мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до -4 градусов, днем ожидается от +2 до +4 градусов.

Западные области накроет мокрым снегом с дождем, местами будет идти снег. Ночью в регионе от -2 до -5 градусов, днем прогреется до +3 +5 градусов.

В центральных областях ночь пройдет без осадков, а днем снова начнет засыпать мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит от -1 до -3 градусов, днем потеплеет до +3 +5 градусов.

В Киеве 23 марта ночь пройдет без осадков, но днем возможен мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью в столице ожидается от -2 до -4 градусов, днем от +1 до +3 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 23 марта

Похожая погода продержится в Украине во вторник, и среду. Часть областей будет заливать дождями с мокрым снегом, а ночная температура воздуха будет показывать стабильные минусы, местами до -6 градусов.

Долгожданное потепление придет в Украину только в пятницу, 26 марта. Небольшой снежок полетает в восточных областях, но температура воздуха уже начнет подниматься. Ночью еще будут небольшие морозы, до -3 градусов. Днем в большинстве областей прогреется до +6 +9 градусов, а местами до +11 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 26 марта

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину несется мокрый снег и штормовой ветер.

А также рассказывали о том, что синоптики дали прогноз погоды на ближайшую неделю.

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