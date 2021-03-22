Україну знову засипле снігом: яким областям приготуватися до настання зими

На сході країни вночі буде йти сніг та мокрий сніг, вдень – дощ. Можливий штормовий вітер з поривами. Температура повітря вночі коливатиметься від -3 до +1 градуса, вдень очікується від +3 до +5 градусів.

Південні регіони накриє сильним вітром з поривами, уночі буде йти сніг та мокрий сніг з дощем, вдень – мокрий сніг. Температура повітря вночі від -1 до +1 градуса, вдень прогріється до +4 +6 градусів. У Криму очікується дощ і мокрий сніг з дощем, вночі від 0 до +2 градусів, вдень +4 +6 градусів.

На півночі України вночі без істотних опадів, вдень буде йти мокрий сніг з дощем. Температура повітря вночі коливатиметься від -2 до -4 градусів, вдень очікується від +2 до +4 градусів.

Західні області накриє мокрим снігом з дощем, місцями буде йти сніг. Вночі від -2 до -5 градусів, вдень прогріється до +3 +5 градусів.

У центральних областях ніч пройде без опадів, а вдень знову почне засипати мокрим снігом. Температура повітря вночі складе від -1 до -3 градусів, вдень потеплішає до +3 +5 градусів.

У Києві 23 березня ніч пройде без опадів, а вдень можливий мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, помірний. Вночі у столиці очікується від -2 до -4 градусів, вдень від +1 до +3 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 23 березня

Схожа погода протримається в Україні у вівторок і середу. Частина областей заливатиме дощами з мокрим снігом, а нічна температура повітря буде показувати стабільні мінуси, місцями -6 градусів.

Довгоочікуване потепління прийде в Україну тільки в п'ятницю, 26 березня. Невеликий сніжок політає у східних областях, але температура повітря вже почне підійматися. Вночі ще будуть невеликі морози, до -3 градусів. Вдень у більшості областей прогріється до +6 +9 градусів, а місцями до +11 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 26 березня