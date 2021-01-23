Украину задует резкий ветр и зальют дожди: синоптик дала прогноз

Погода в Украине (коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в воскресенье, 24 января, будет теплой, однако ожидается сильный порывистый ветер и осадки в ряде регионов. При этом уже на следующей неделе придет очередное похолодание.

Такой прогноз дала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

Специалист отметила, что завтра в целом будет преобладать влажная погода, и к Украине "подсунутся" дожди.

"Где ночью, утром - до нуля, там возможен мокрый снег. Особенно в горах!" - рассказала она.

Температура воздуха в среднем по стране ожидается около +3... +8 градусов в дневное время.

В южных областях и на Закарпатье столбики термометров покажут до +8... +13 градусов.

В Киеве в воскресенье днем прогнозируется до +5... +6 градусов. В столице будет довольно ветрено, также пройдет дождь.

Снижение температуры воздуха и похолодание стоит ожидать уже в середине следующей недели, рассказала синоптик.

"Пока светит солнышко, отрываемся от уютных гаджетов и идем в ближайший парк или сквер... Словом, пришли теплые выходные, которые явно пахнут весной", - отметила Диденко.

Погода в Украине 24 января - метеокарта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптики Укргидрометцентра предупредили, что в Украину идет волна непогоды с затяжными дождями со штормовым ветром.

Напомним также, что недавно синоптик рассказал, где в Украине выпадет до полуметра снега.