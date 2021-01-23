Україну задме різкий вітр і заллють дощі: синоптик дала прогноз

Погода в Україні (колаж РБК-Україна)

Погода в Україні в неділю, 24 січня, буде теплою, проте очікується сильний поривчастий вітер і опади в ряді регіонів. При цьому вже наступного тижня прийде чергове похолодання.

Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Фахівець зазначила, що завтра в цілому переважатиме волога погода, і до України "підсунуться" дощі.

"Де вночі, вранці - до нуля, там можливий мокрий сніг. Особливо в горах!" - розповіла вона.

Температура повітря в середньому по країні очікується близько +3... +8 градусів в денний час.

У південних областях та на Закарпатті стовпчики термометрів покажуть до +8... +13 градусів.

У Києві в неділю вдень прогнозується до +5... +6 градусів. У столиці буде досить вітряно, також пройде дощ.

Зниження температури повітря і похолодання слід очікувати вже в середині наступного тижня, розповіла синоптик.

"Поки світить сонечко, відриваємося від затишних ґаджетів і йдемо у найближчий парк чи сквер... Словом, прийшли теплі вихідні, які явно пахнуть весною", - зазначила Діденко.

Погода в Україні 24 січня - метеокарта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше синоптики Укргідрометцентру попередили, що в Україну йде хвиля негоди з затяжними дощами зі штормовим вітром.

Нагадаємо також, що нещодавно синоптик розповів, де в Україні випаде до пів метра снігу.