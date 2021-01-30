В Украину возвращаются сильные морозы: какие области под ударом

31 января в Украине ожидаются сильные морозы в западных областях. Там отметки у градусников опустятся до -11 градусов. Особенно холодно будет в городах, близких к границе с Польшей и Венгрией. Также ожидаются сильные порывы ветра и осадки. Где в последний день января ожидается непогода – рассказывает сервис Ventusky.

Как сообщается, в воскресенье минимальные показатели тепла ожидаются на западе страны. Местами градусники покажут -9… -11 градусов. При этом холодно также будет на севере и в некоторых центральных областях нашей страны. Там ожидается до -5… -8 градусов.

На востоке, в центре страны – до 0… -4 градусов. "Плюсы" ожидаются только на юге страны, где температура будет достигать до -1… +7 градусов. При этом незначительные минуса будут только в Одесской области. Теплее всего, традиционно, в Крыму.

Показатели тепла в Украине на 31 января (карта: ventusky.com)

Осадки в виде снега ожидаются преимущественно на востоке, юге и центре страны. Сильные осадки ожидаются только на востоке в период с 5 до 11 утра. Уже вечером циклон начнет заносить снег с юго-запада страны.

Скорость ветра местами будет достигать 68 километров в час. Преимущественно ветрено будет на востоке и в центре страны.

Напомним, что нас ждут две волны понижения температуры - в первые дни февраля, затем - небольшое потепление, а уже к 7-8 февраля на градусниках можно будет увидеть более серьезный "минус".

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