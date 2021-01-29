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Сплошные минусы и много снега: синоптики дали прогноз погоды на февраль

Пятница 29 января 2021 06:30
Сплошные минусы и много снега: синоптики дали прогноз погоды на февраль
Прогноз погоды в Украине на февраль (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в феврале подарит нам много снежных и морозных дней. Сильных минусов синоптики не обещают, но в целом месяц будет с отрицательными температурами.

Согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, первые дни февраля будут со снегом и дождями, зависимо от температуры в регионе. На севере первая неделя будет с дневными морозами, ночью до -11... -13 градусов. На Юге ожидается плюсовая температура, а в остальных регионах - днем около нуля, а ночью - "минус".

В целом февраль будет в основном с дневными минусами на Севере, а на Востоке похолодает со второй недели месяца, на Западе днем около нуля и ниже, а на Юге ожидаются плюсовые температуры.

Судя по прогнозу, дней без осадков будет очень мало. В основном это снег, мокрый снег и дождь.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Харькова, Львова, Днепра и Одессы на месяц.

Сплошные минусы и много снега: синоптики дали прогноз погоды на февральСплошные минусы и много снега: синоптики дали прогноз погоды на февральСплошные минусы и много снега: синоптики дали прогноз погоды на февральСплошные минусы и много снега: синоптики дали прогноз погоды на февральСплошные минусы и много снега: синоптики дали прогноз погоды на февраль

Погода в Украине в феврале 2021 (скрин: gismeteo.ua)

Ранее климатологи рассказали также, какой погоды ждать в 2021 году и почему погодные рекорды для нас могут стать нормой.

А вот авторитетный украинский метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, как будет меняться климат в Украине в ближайшие пять лет.

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