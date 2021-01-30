В Україну повертаються сильні морози: які області під ударом

31 січня в Україні очікуються сильні морози в західних областях. Там позначки у градусників опустяться до -11 градусів. Особливо холодно буде в містах, близьких до кордону з Польщею та Угорщиною. Також очікуються сильні пориви вітру та опади. Де в останній день січня очікується негода – розповідає сервіс Ventusky.

Як повідомляється, в неділю мінімальні показники тепла очікуються на заході країни. Місцями градусники покажуть -9... -11 градусів. При цьому також буде холодно на півночі й в деяких центральних областях нашої країни. Там очікується до -5... -8 градусів.

На сході, в центрі країни – до 0... -4 градусів. "Плюси" очікуються тільки на півдні країни, де температура буде досягати до -1... +7 градусів. При цьому незначні мінуси будуть тільки в Одеській області. Найтепліше, традиційно, в Криму.

Показники тепла в Україні на 31 січня (карта: ventusky.com)

Опади у вигляді снігу очікуються переважно на сході, півдні та центрі країни. Сильні опади очікуються тільки на сході в період з 5 до 11 ранку. Вже ввечері циклон почне заносити сніг з південного заходу країни.

Швидкість вітру місцями буде досягати 68 кілометрів на годину. Переважно вітряно буде на сході та в центрі країни.

Нагадаємо, що нас чекають дві хвилі пониження температури - у перші дні лютого, потім - невелике потепління, а вже до 7-8 лютого на градусниках можна буде побачити більш серйозний "мінус".

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