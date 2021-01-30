В Украину возвращаются 20-градусные морозы: синоптики назвали дату

Погода в Украине снова принесет сильные морозы - температура местами опустится до -20 градусов и даже ниже. Синоптики говорят, что похолодания следует ждать уже в первой декаде февраля, а вот последние январские дни будут очень снежными.

Так, согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, нас ждут две волны понижения температуры - в первые дни февраля, затем - небольшое потепление, а уже к 7-8 февраля на градусниках можно будет увидеть более серьезный "минус".

Первое понижение ожидается уже 31 января - 2 февраля. Холоднее всего будет на Севере и Западе. Ночью термометры покажут -10... -18, но днем будет терпимый холод (-2... -3 градуса). В остальных областях сильных морозов первые дни февраля не принесут. Но вот осадков до конца января будет много - снег, мокрый снег, дождь - все зависит от температуры.

В первой декаде февраля осадков будет меньше, 3-5 числа потеплеет до дневных "плюсов" - на Западе и Юге дойдет до +8 градусов.

6-8 февраля нас ждет новая порция морозов - на Севере ночью -16... -21 градус, днем -6... -12. На Востоке и в Центре днем -3... -8 градусов, а ночью -12... -13. На Западе днем -3... -5, ночью до -10 градусов, а на Юге днем 0... -4, ночью -6... -10 мороза.

Ниже - прогноз погоды на 10 дней для Киева, Харькова, Сум, Полтавы, Львова и Одессы.

Погода в Украине, прогноз на 10 дней (скрин: gismeteo.ua)

Синоптики ресурса Метеопрог и Аccuweather также обещают понижение температуры в первые дни февраля. По крайней мере, такой прогноз они дают для Киева.



Погода в Киеве с 30 января по 5 февраля (скрин: meteoprog.ua)

Погода в Киеве с 31 января по 6 февраля (скрин: meteoprog.ua)

Ранее синоптики также рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.

А вот метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, чего ждать от климата в Укриане в ближайшие пять лет.